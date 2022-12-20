Newsweek обратил внимание на развертывание «непобедимого» оружия Путина

Россия активно разворачивает гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». На это обратил внимание журнал Newsweek.

Министерство обороны РФ 17 декабря отчиталось, что второй полк, вооруженный «Авангардами», заступил на боевое дежурство в 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии, входящей в состав 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения.

Автор американского издания, Халеда Рахман, в связи с этим напомнила, что «Авангард» был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года.

Тогда российский лидер назвал «Авангард» «непобедимым» и сравнил его с «метеоритом» и «огненным шаром». Он также заметил, что эта ракета способна совершать резкие маневры на пути к цели, что делает ее неуязвимой для противовоздушной и противоракетной обороны.

Позднее Национальный центр воздушной и космической разведки США в отчете за 2020 год заметил, что «Авангард» является одной из двух российских систем, которые способны пролететь над Южным полюсом, чтобы приблизиться к континентальной части Штатов с юга. Эта ракета «предназначена для преодоления системы противоракетной обороны США и нанесения ударов по критически важным целям ядерной боеголовкой».

Комплекс шахтного базирования «Авангард» включает межконтинентальную баллистическую ракету УР-100Н УТТХ и гиперзвуковой планирующий крылатый блок. Последний может совершать полеты в плотных слоях атмосферы, развивая скорость до 28 Махов (примерно 7,5 км/с). Первый полк, вооруженный этими ракетами, заступил на боевое дежурство в декабре 2019 года.