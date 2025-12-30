Невидимый фронт волонтеров: как в Лаишевском районе помогают бойцам СВО

В Лаишевском районе есть свой невидимый фронт – это кухни, дома и склады волонтеров, где каждый день собирается помощь для бойцов специальной военной операции. Здесь нет громких слов и торжественных построений. Здесь – запах свежесваренного мяса, ведра с сушеными овощами, банки с соками и детские улыбки, которые придают сил продолжать.

«Когда везешь мясо для сушки, не ожидаешь, что обычный рейд станет встречей с людьми, чья доброта и стойкость согревают сильнее любого обогревателя», – говорит волонтер Злата Панкова.

Она рассказывает о своей недавней поездке по селам Лаишевского района – о людях, которые без пафоса и без выходных делают большое дело.

Невидимый фронт волонтёров: Надежда Тюнина

Надежда Тюнина из села Столбище – активный волонтер. Она сушит овощи, мясо и крупы для приготовления супов бойцам СВО, помогает на складе, фасует подарки и откликается на любую просьбу фонда «Помощь СВОим». Встреча с ней – это тепло в глазах, спокойствие и вера в лучшее.

Юлия Шмакова, тоже из Столбищ, – одна из тех, кто ежедневно занимается сушкой продуктов. В тот день ее муж помог разгрузить машину, а встретила гостей внучка Юлии – с улыбкой, которая, по словам Златы Панковой, «дает силы помогать дальше ради мирного будущего детей».

Невидимый фронт волонтёров: Шмакова Юлия

Последней точкой маршрута стала Елизавета Захарова из села Усады. Ее дом – основная точка сбора ингредиентов для суповых наборов. Здесь строго следят за пропорциями и качеством. Во дворе – запах свежесваренного мяса, в доме – ведра с сушеными овощами и крупами, на кухне – сразу несколько процессов: идет закатка тыквенного сока и приготовление мяса.

«Работа в полном разгаре. И сквозь усталость – такой теплый взгляд», – делится Злата Панкова.

Невидимый фронт волонтёров: Елизавета Захарова

Все участницы команды работают с душевным теплом и желанием помочь, несмотря на усталость и повседневные заботы. Это команда, где поддерживают друг друга и встречают с улыбкой. И именно это дает силы продолжать помогать бойцам и приближать победу.

«Это мой маленький рассказ о некоторых участниках нашей команды. Будем жить, любить и верить», – говорит Злата Панкова.

Невидимый фронт волонтёров: Злата Панкова

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Людмилы Никифоровой.