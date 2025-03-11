Невестка Президента Турции не приедет на Fashion Iftar 2025

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Невестка Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Рейян Узунер не примет участие в Fashion Iftar 2025. Новость о ее приезде опроверг соучредитель национально-туристического комплекса «Туган Авылым» Радик Абдрахманов.

«Если речь идет о супруге Билала Эрдогана (Рейян Узунер – прим. Т-и), то ее не будет. Ее приезд отменили, возникли форс-мажорные обстоятельства», – рассказал Абдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Несмотря на это, мероприятие сохранит статус международного. По словам Абдрахманова, ожидаются гости из Турции, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и Египта.

Fashion Iftar 2025 пройдет с 20 по 21 марта в священный для мусульман месяц Рамадан, участие в нем принимают исключительно женщины. Билеты на основное мероприятие, которое состоится 20 марта, уже распроданы.