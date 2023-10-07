Нетаньяху: Израилю нужна длительная и мощная кампания в секторе Газа

Израилю нужна долгая и мощная кампания в секторе Газа, победителем из которой выйдет Тель-Авив. Об этом в телефонном разговоре с Президентом США Джо Байденом заявил израильский Премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По данным канцелярии Премьера Израиля, Байден выразил полную поддержку Тель-Авиву и его «права на самооборону».

Сегодня Армия обороны Израиля проинформировала, что начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС. По целям, связанным с боевиками, наносят удары десятки самолетов. В свою очередь ХАМАС объявил о проведении военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и сообщил о запуске не менее 5 тыс. ракет и снарядов.

Российское посольство в Тель-Авиве призвало граждан РФ, находящихся в Израиле, соблюдать правила безопасности. Телефон для экстренной связи: +972-54-962-23-41.