«Нет замков, развалин — делай событийный туризм»: Буинск ждет фестиваль «Культурная дуга»

В Буинске и соседних райцентрах Заволжского региона Татарстана — Апастове и Тетюшах с 7 по 14 сентября пройдет международный фестиваль искусств «Апас, Тетюши, Буа — культурная дуга». Он станет продолжением международного фестиваля национальных театров «Буа: пространство диалога», анонсировал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры РТ Дамир Нутфуллин.

«Это крупный проект, который включает много интересного. Министерство культуры Татарстана особое значение придает тем проектам, которые проводятся в муниципальных районах. Это одно из направлений, которое дает возможность людям в районах самореализоваться. Проект „Апас, Тетюши, Буа – культурная дуга” включает не только театральные постановки, но и мастер-классы, литературные вечера. Думаю, и в будущем этот проект будет поддержан, а его география — расширена», — сказал Нутфуллин.

Фестиваль станет и площадкой профессионального культурного обмена — для участников из российских регионов, а также из других стран. За неделю жители Буинска и прилегающих райцентров увидят спектакли 13 театральных коллективов, в том числе из Санкт-Петербурга, Коми, Ивановской, Тамбовской, Самарской областей, из Ирана и Казахстана. Будут организованы также книжные выставки, ярмарки чая и меда, концерт звезд татарской эстрады. Кроме того, состоится международная научно-практическая конференции, посвященная 170-летию со дня рождения ученого-богослова Нургали Хасанова и 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«Хотели мы в этом году также реализовать площадку художников, но не успели. В будущем году, думаю, будут художники. Из театров приезжает коллектив из Мичуринска Тамбовской области, приезжает театр из Кинешмы Ивановской области, театры из Коми, кукольные театры из Тольятти и Набережных Челнов, Альметьевский уличный театр и Иранский уличный театр. А также мы до последнего ждем коллектив из Белоруссии, также будут представители из Азербайджана и из Турции», — рассказал художественный руководитель-директор Буинского государственного драматического театра Раиль Садриев.

В числе критиков фестиваля «Апас, Тетюши, Буа — культурная дуга» заявлены в том числе эксперты Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

«Этот фестиваль культур — одно из центральных мероприятий республики, которое соответствует концепции и духу Года культурного наследия. Мы хотим и готовы, несмотря ни на что, продолжать развивать культурные связи и развиваться вместе со всеми, кто готов это делать. Я думаю, что у такого фестиваля есть перспектива. Когда-то, на одной из первых пресс-конференций о фестивале, мы задорно пообещали превратить Буинск в Авиньон — по большому счету всё уже случилось», — заметил театральный критик Нияз Игламов, советник министра культуры Татарстана и художественного руководителя театра кукол «Экият», а также соруководитель Международного фестиваля искусств «Апас, Тетюши, Буа — культурная дуга».

«Тем количеством и качеством театральных критиков, экспертов, продюсеров, которые посетят фестиваль, конечно, не каждый фестиваль города Москвы или Санкт-Петербурга может похвастаться. Если нет замков, развалин, усыпальниц, храмов — что делать? Значит, будем делать событийный туризм в рамках каких-то пространств или open-air», — резюмировал культуртрегер.