Нияз Игламов о перспективах татарской драматургии: «Мы не должны щелкать клювом»

Режиссеры Сойжин Жамбалова из Бурятии, Борис Алексеев из Воронежа и Мария Скачкова из Санкт-Петербурга приехали в Буинский государственный драматический театр. Здесь они до 7 сентября вместе с режиссером-постановщиком Казанского татарского ТЮЗа имени Кариева Эльдаром Гатауллиным проведут VI театральную лабораторию «Буинская Талия». Об этом на пресс-конференции в Министерстве культуры РТ рассказал театральный критик, советник главы ведомства и художественного руководителя театра кукол «Экият» Нияз Игламов.

«Современный театр вбирает в себя очень многое. На буинской земле были и Виктор Сухоруков, и Сергей Безруков, и актеры Театра Российской армии… Буинск не замыкается на себе самом. 6-7 сентября состоится проект „Культурная друза: Апас-Тетюши-Буа“: спектакли Буинского театра будут показаны в разных нетрадиционных пространствах (усадьба Молоствовых в Тетюшах, усадьба Адав-Тулумбаево, Апастовский краеведческий музей)», — отметил Нияз Игламов.

«Эта дуга, может быть, будет расширяться и вовлекать в себя еще районные центры — Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Кайбицкий, Дрожжановский [районы]. Также 6 и 7 числа состоится театральная лаборатория — уже традиционное для Биунска мероприятие. Но в этом году здесь очень интересные режиссеры покажут свои эскизы — это уже известная казанской публике Сойжин Жамбалова (например, летом прошлого года она поставила open-air-спектакль в парке Горького Казани „О чем поют деревья“ — прим. Т-и), Мария Викторовна Скачкова — режиссер из Санкт-Петербурга, Борис Алексеев – художественный руководитель Никитинского театра города Воронежа. И всё это вплетается одно в другое. Когда-то мы пообещали превратить Буинск в Авиньон — по большому счету всё уже случилось», — подчеркнул он.

Театральная лаборатория «Биунская Талия» будет проходить под руководством Раиля Садриева — художественного руководителя и директора Буинского драмтеатра, Александра Вислова — театрального критика, куратора, драматурга и педагога ГИТИСа, а также Нияза Игламова — театрального критика, советника министра культуры РТ и советника худрука Татарского театра кукол «Экият».

«Нужно думать о культурной экспансии Татарстана. Да, не родился еще татарский Шекспир, не родился еще татарский Мольер, к сожалению, но, дай бог... Но уже сейчас, например, в рамках Ассоциации национальных театров Псковский театр тоже активно ищет национальные пьесы, не только татарские. В целом мы в этой ситуации не должны щелкать клювом», — обратил внимание на открывающиеся перспективы Игламов.