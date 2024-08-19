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Нестор, Сарбиназ и Аврора стали самыми редкими именами новорожденных в Казани
Управление ЗАГС Казани перечислило самые редко встречающиеся и самые популярные имена, которые давали на прошлой неделе, с 12 по 18 августа, жители столицы Татарстана своим новорожденным детям.
Наиболее редкими среди мужских имен оказались Елизар, Иса, Игнат, Нестор, Микаэль, Ааран, Леван, Юнус, Реваль, Мустафа, Сарбиназ, Нур и Эльман. В число самых редких женских имен попали Закия, Севиль, Назира, Сакина, Аврора, Весна, Офелия, Миа, Дилия, Элла и Джамиля.
При этом чаще всего на прошлой неделе родители мальчиков давали им имена Артем, Раян, Алмаз, Тагир, Максим, Тимур, Амир и Иван. Девочек же казанские семьи наиболее часто нарекали такими именами, как София, Сафия, Валерия, Асель, Марьям, Дарина, Анна и Эмилия.
Всего в Казани за семь дней родились 378 детей: 161 девочка и 217 мальчиков. Минимальная масса ребенка при рождении составила 1200 граммов, а максимальная — 5750 граммов.
Кроме того, в городе зарегистрировано 379 браков, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.
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