Nestle приостановит деятельность брендов KitKat и Nesquik в России

Компания Nestle решила приостановить работу своих брендов KitKat и Nesquik, сказано в официальном заявлении.

В концерне заявили о том, что на фоне событий на Украине было принято решение уделить внимание не получению прибыли, а производству товаров первой необходимости. Например, детского питания.

«В дальнейшем мы приостановим деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik... Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну», – сказано в заявлении.

В компании также сообщили, что любые средства, полученные от продаж товаров в России, будут передаваться в организации, оказывающие гумпомощь пострадавшим в конфликте на Украине.

Ограничения против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний.