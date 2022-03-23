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Ру Тат
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Промышленность
23 марта 2022  16:58

Nestle приостановит деятельность брендов KitKat и Nesquik в России

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Компания Nestle решила приостановить работу своих брендов KitKat и Nesquik, сказано в официальном заявлении

В концерне заявили о том, что на фоне событий на Украине было принято решение уделить внимание не получению прибыли, а производству товаров первой необходимости. Например, детского питания.

«В дальнейшем мы приостановим деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik... Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну», – сказано в заявлении. 

В компании также сообщили, что любые средства, полученные от продаж товаров в России, будут передаваться в организации, оказывающие гумпомощь пострадавшим в конфликте на Украине. 

Ограничения против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации по защите Донбасса. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. 

 

#санкции Запада #продукты питания #спецоперация на Украине
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