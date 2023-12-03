«Несмотря на трудности, мы идем к победе»: оператор дронов о группе «Ангелов» на СВО

В беседе один из «Ангелов» рассказал собственную историю. Как оказалось, в мирной жизни боец работал водителем

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Группа «Ангелов» состоит из 9 человек, двое из них – из Татарстана

«Ангелы» – специальное подразделение аэроразведки, которое поражает технику и бойцов неприятеля с расстояния. «Татар-информ» подробно рассказывал об их деятельности в зоне СВО. Тогда мы отмечали, что съемка эксклюзивного видео удалась именно благодаря командиру и создателю спецподразделения – бойцу с позывным Серафим.

«Наш командир с позывным Серафим очень достойный человек, мой брат по оружию. Мы с ним с первого захода, с самого начала вместе. Очень уважаю, ценю как человека, как командира, как отца, как мужа», – рассказал нам один из «Ангелов».

В беседе с журналистом он рассказал и свою историю. Как оказалось, в мирной жизни боец работал водителем.

«На СВО в первый заход я был номером расчета, работал на 12,7-мм калибре "Утес". Во второй заход я – автоматчик», – рассказывает он.

Большую роль в зоне боевых действий играет работа командиров Стоп-кадр видео

«Кто после отпусков, кто после ранения, мы заехали во второй раз на территорию СВО. И он (командир, – прим. ред.) сказал, что мы будем проходить обучение. У него было желание создать команду, которая приносила бы пользу фронту», – сообщил боец.

После этого военнослужащий прошел обучение: изучил разведку и сбросы на Maviс (серия беспилотников, – прим. ред.), а также минно-взрывное дело. Основная цель спецподразделения – работа на FPV-дронах и уничтожение целей с воздуха.

Команда «Ангелов» состоит из девяти человек, двое из них – из Татарстана.

«Мы были в одной роте, в одном батальоне. То есть, мы так или иначе друг друга знали», – отметил военнослужащий.

По его словам, большую роль в зоне боевых действий играет работа командиров.

«Опытных и достойных командиров очень мало. Зачастую даже командиры не ведут своих бойцов в бой. Я вырос на фильмах Второй мировой войны, где командиры вели своих бойцов в бой, вместе с ними шли», – рассказал он.

Боец поделился, что перед тем, как пойти в бой с противником, командир «Ангелов» Серафим проводит своеобразный ритуал. На видеозаписи запечатлен момент того, как военнослужащий морально готовит группу к бою, как обращается к Богу.

«Вот мой близкий брат по оружию, позывной ‎Мартин‎. Для меня он образец для подражания. Я всегда уважаю тех, у кого я чему-то могу научиться» Стоп-кадр видео

«Пошли. С Богом, ребята!» – говорит командир. «Братья мусульмане нас всегда прикрывают, наши тылы, чтобы никто не подошел, когда мы молимся. Много хорошего могу о них рассказать. Вот мой близкий брат по оружию, позывной ‎Мартин‎ – достойнейший человек, очень опытный в своей сфере. У него огромный багаж опыта – и жизненного, и конкретно работы по FPV, по Mavic. Для меня он образец для подражания. Я всегда уважаю тех, у кого я чему-то могу научиться. Он заместитель моего прямого командира», – рассказал военнослужащий.

«Легче взять к себе в команду неопытного человека, нежели умелого»

Несмотря на то, что работа оператора FPV-дрона требует должных профессиональных знаний и умений, обучиться может любой желающий.

«Их всех ребят, с которыми мы работаем, нет тех, кто летал до этого. Возможно, какой-то домашний Mavic, элементарно, может быть, у кого-то и был. А так – все ребята с нуля. Мы все разные. Все с разными характерами», – отметил боец.

Боец рассказал о том, как возникла их группа и с чего они начинали.

«Все начиналось с нуля. Предоставили нам помещение – территорию, на которой находится школа, а также полигон, где находятся классы, которые мы уже в процессе строили-обустраивали. Саму территорию предоставил нам генерал армии воздушно-десантных войск с позывным Булава. Сотрудничает, помогает, оказывает всяческую помощь, за это – огромная благодарность. Низкий поклон, почет и уважение от нашего состава группы ‘’Ангелов’’», – отметил он.

Нам удалось узнать у бойцов «Ангела», почему они решили дать группе именно такое название.

Как выяснилось, при входе в школу, где работают бойцы, изображена картина ангела с распущенными крыльями, который пронзает мечом демона. И на этом мече надпись: «Кара ангелов добром».

«Все вместе пообщавшись, решили, что мы будем идти по этому пути. Поэтому и взяли это название "Группа Ангелов"», – поделился боец.

Стоп-кадр видео

Чтобы еще больше узнать о деятельности секретного подразделения, мы ознакомились с видеозаписью, на кадрах которой показана работа FPV-дрона.

«На данном видео работа двойки. На данном экране взлет, полет FPV-дрона и поражение вражеской цели», – указал военнослужащий.

«Наши ребята работают всегда на передовой, дабы улучшить работу видеосвязи, чтобы была максимальная точность и максимальная эффективность. Ребята опытные, закаленные. Все уже ветераны боевых действий. Не присутствует у них страха, чтобы пойти в траншею, на переднюю линию и сделать свою работу, – рассказывает один из «Ангелов». – Так называемые птичники – операторы FPV-дронов – это всегда приоритетная цель (врага, – прим.ред.). Потому что это угроза – личному составу, технике. И всегда в разведке в приоритете оператор FPV-дрона. То есть, при обнаружении все возможные боезаряды, боеприпасы будут приходиться на них».

По словам военнослужащего, они готовы обучить всех, кто хочет стать оператором FPV-дрона.

«Наше желание, желание командира, как можно больше обучить людей. Мы открыты всем, и мы готовы обучать. Мы хотим обучать, у нас достаточно опыта, чтобы этим делиться. Мы хотим развивать это направление. Потому что оно на данный момент более эффективно. Мы нуждаемся в этом. Месяца достаточно, чтобы человек мог обучиться, – рассказывает он. – Но не всем дано летать. У кого-то моторика рук не та, то есть, не у всех получается, не каждый может. В первую очередь должно быть желание, интерес, огонек в глазах. И интерес, и желание приносить пользу своей Родине», – объяснил боец.

Изначально подготовка операторов FPV-дронов проходит на полигоне за симуляторами. После этого начинают полет на «птичках» Стоп-кадр видео

По словам бойца, лучше обучить неопытного человека, нежели переобучить человека, который уже начал работать по собственной программе.

«Он уже не возьмет то, что ему будут доносить… новые, какие-то поправки, коррективы в работе. На моих глазах неоднократно был опыт по полетам. Человек говорит: "‎Я вот так летал…"‎ В напряженной обстановке он делает, как изначально он летал, как он привык, а не так, чему его месяц обучали», – говорит он.

Изначально подготовка операторов FPV-дронов проходит на полигоне за симуляторами. После этого начинают полет на «птичках».

«Когда человек уже может поднимать, опускать, сажать птичку, то есть он ее контролирует, и моторика у него уже чуть-чуть наработана – начинаются учебные сбросы. После того, как он научится делать учебные сбросы, у него будет это получаться, делаем боевые сбросы. Когда вставляешь боевой заряд, человек начинает нервничать. Потому что любое неверное движение может привести к печальным последствиям. И уже видно, как он справляется психологически. Все работы, все учения проходят у нас максимально приближенно к боевым. То есть, со стрельбой из автоматов на полигоне, также работают танки «тридцатки». Все это рядышком, все это слышно, что создает обстановку. Максимально накаляем так, чтобы проверить всю нервную систему человека, его психику, как он будет в экстренных, экстремальных условиях себя вести», – рассказал один из «Ангелов».

«Максимально накаляем так, чтобы проверить всю нервную систему человека, его психику и как он будет в экстренных, экстремальных условиях себя вести» Стоп-кадр видео

«Мы пришли добровольно и этим все сказано»

По словам бойца подразделения, анализ эффективности показывает, что около 80% – это точечные попадания. Все нюансы, которые всплывают на боевом задании, приходится решать уже непосредственно там, отметил он.

«Я не могу сказать, что мы – лучшие из лучших. Мы стремимся всегда быть лучше, развиваться. У нас единство, братство. Мы делаем одно дело. Поэтому никаких отрицательных моментов у нас просто не возникает, потому что у нас одна цель. Мы все добровольцы, мы все пришли добровольно, и этим все сказано. Я уверен, что победа будет за нами, и наша команда уверена, потому что мы для этого делаем все. Несмотря на недосыпания, несмотря на то, что холодно, голодно, мы продолжаем идти к своей цели. К той цели, для которой мы вообще находимся здесь, на территории СВО, и для чего мы сюда пришли. В нашей команде все патриоты. И все топят за нашу страну до талого‎. Мы – одна команда. Вместе мы – сила, и поэтому мы победим, другого не дано!» – подытожил он.