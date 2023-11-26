«Для нас чем незаметнее, тем успешнее»: дроновые ниндзя «Ангелы» о своей работе

«Начиняем пластидом, поражающими элементами и бьем врага»

«Ангелы» – специальное подразделение аэроразведки, которое поражает технику и бойцов неприятеля с расстояния. Боец с позывным Серафим – командир и создатель спецподразделения. Съемка эксклюзивного видео удалась благодаря ему.

«Мы сейчас находимся там, где не ступала нога ни одного журналиста. По причине того, что это место, можно сказать, прямо секретное. Почему? Прежде всего, в целях безопасности», – рассказывает один из военнослужащих.

Здесь бойцы спецподразделения модернизируют имеющееся оборудование, улучшают его и придумывают что-то новое. Кроме того, они поддерживают бойцов, сопровождая штурмы. Это помогает сохранить как можно больше жизней наших ребят, рассказывает боец.

В эксклюзивном материале нашему корреспонденту показали, с чем приходится сталкиваться бойцам на линии огня.

«На линии фронта находимся. Вот она вам реальная передовая, товарищи», – комментирует военнослужащий, указывая на полыхающий огнем лес.

«Вот она вам реальная передовая, товарищи» Фото: стоп-кадр видео

Далее военкору подробно рассказали о том, как устроены боеприпасы.

«Это у нас самодельная граната, мощнее, чем Ф-1. Здесь внутри находится пластид в виде взрывчатого вещества. Помощнее тротила в пять раз. По всей окружности сферы поражающим элементом являются подшипники», – рассказывает военный об устройстве боевого припаса.

В своей работе военнослужащие ВС РФ используют передовые технологии и современные материалы.

«Изначально моделируем, потом переносим все это и переходим к нашим 3D-принтерам, которые печатают готовое изделие, которое в будущем превращается в снаряд. Начиняем пластидом, поражающими элементами и бьем врага», – рассказывает военный.

В своей работе военнослужащие ВС РФ используют передовые технологии и современные материалы Фото: стоп-кадр видео

«С помощью вот этого мы доставляем (гранаты, – прим. Т-и) нашему противнику, – рассказывает военный, показывая на беспилотник, – они испытываются на полигоне. Эффективность довольно-таки большая. Все у нас хорошо в этом плане сейчас. Мы набираем обороты, не стоим на месте, где-то, я считаю, уже превосходим противника», – говорит он.

«Меньше знаешь – крепче спишь, поэтому близким не рассказываю, чем занимаюсь на фронте»

Из соображений секретности нам пришлось «замылить» устройства. Военнослужащий рассказал, почему это столь важно.

«Мы это все скрываем по той причине, чтобы у нас было превосходство в работе в данном направлении. Поэтому мы не можем вам показать все, что есть», – отметил он.

«На данный момент она очень важна, чтобы руки не забыли, что это такое. Чтобы ребята были готовы всегда 24/7» Фото: стоп-кадр видео

«В данный момент боец выполняет тренировочный полет, отрабатывает пикирование, то есть заход на противника», – указывает военный на бойца спецподразделения, который работает за монитором компьютера.

По словам военнослужащего, эта работа необходима для улучшения мелкой моторики, которую мы развиваем еще в детстве.

«На данный момент она очень важна, чтобы руки не забыли, что это такое. Чтобы ребята были готовы всегда 24/7», – указал военнослужащий.

Военкору также удалось пообщаться с одним из «Ангелов». Он рассказал, что не сообщает даже родственникам, чем занимается на фронте, так как деятельность спецподразделения является секретной.

«Я ставлю в известность, что все нормально, что я в безопасности, жив, здоров и так далее. Но четких координат не сообщаю» Фото: стоп-кадр видео

«Среди родственников об этом знает один человек. Остальным я стараюсь эту тему не раскрывать. Я ставлю в известность, что все нормально, что я в безопасности, жив, здоров и так далее. Но четких координат не сообщаю. В нашей ситуации лучше быть максимально незаметным – сейчас мы живем в такое время и война у нас современная. Используются разные гаджеты, чего только нет. И все это может использоваться и против нас. Поэтому меньше знаешь – крепче спишь», – рассказал он в беседе с журналистом.

Военнослужащий рассказал, как «Ангелы» относятся к религии

Во время интервью журналист заметил надпись на стене: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас».

«Эта надпись появилась так: к нам в гости приезжал епископ Магнитогорский Зосима. Приезжал, освещал помещение, благословлял ребят, вплоть до оружия, до брони» Фото: стоп-кадр видео

«Все у нас ребята православные. Эта надпись появилась так: к нам в гости приезжал епископ Магнитогорский Зосима. Приезжал, освещал помещение, благословлял ребят, вплоть до оружия, до брони, за что ему большое спасибо».

Ранее мы неоднократно рассказывали, какую большую роль играют детские письма на передовой. По словам военнослужащего, эти письма греют душу, придают моральных сил бойцам, что позволяет им двигаться дальше.

Серафим, не сдерживая слез, прочитал одно из таких писем.

«Дорогой защитник! Если ночью, в тяжелом бою вы увидите звездное небо, то знайте – это мои молитвы. До свидания. Ваша звездочка», – читает боец.

«Я это письмо поставлю рядом с теми письмами, которые мне написали мои дети», – отметил командир.

Детские письма греют душу, придают моральных сил бойцам, что позволяет им двигаться дальше Фото: стоп-кадр видео

Серафим поблагодарил ребят, которые помогают бойцам в оснащении необходимым.

«Это, например, катушки для 3D-принтера. Сегодня нам ребята привезли. Низкий им поклон. Все это приближает нас к долгожданной общей победе, которая, несомненно, будет за нами», – подытожил военнослужащий.