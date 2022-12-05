На себе тащила повозку с лекарствами: первая сестра милосердия была из Казанской губернии
Сегодня во всем мире отмечается День волонтера. В своем телеграм-канале Рустам Миннниханов напомнил о нашей землячке – первой сестре милосердия в истории России Даше Севастопольской и ее самоотверженных подвигах во время Крымской войны. Подробно об истории Даши, которая стала спасительным образом для российских солдат, читайте в «Татар-информе».
Детство и Крымская война
Настоящее имя Даши Севастопольской – Дарья Лаврентьевна Михайлова. Она родилась в 1827 году в селе Ключищи Свияжского уезда Казанской губернии. Ее мама умерла, когда Даша была еще ребенком. После этого девочку воспитывал отец – матрос десятого ластового экипажа.
Семья переехала в поселок Сухая Балка на окраину Севастополя. Когда Даше было 26 лет, ее отец погиб в Синопском сражении. Даша осталась без родных, начала зарабатывать стиркой белья.
Во время Крымской войны 1853-1856 гг. Даша Севастопольская на свои деньги купила бинты и уксус для промывки ран и оборудовала первый походный перевязочный пункт. Она снабжала его необходимыми материалами и оказывала помощь раненым и больным.
Сам по себе перевязочный пункт представлял собой повозку с одной лошадью: все это Даша купила, продав свое имущество и корову. В какой-то момент лошадь погибла – тогда Даша сама тащила повозку с перевязочным пунктом, пока офицер не распорядился выдать ей новую лошадь.
Таким образом, Даша Севастопольская считается одной из первых в отечественной истории военных сестер милосердия.
Первые упоминания о ней появились в описании сражения при реке Альма – за месяц до возникновения Крестовоздвиженской общины сестер, которая считается первым в мире женским формированием по оказанию помощи раненым во время войны, а также одним из предшественников Международного движения Красного Креста.
Затем Даша Севастопольская работала в госпиталях и лазаретах осажденного Севастополя и даже ассистировала на операциях, несмотря на то что она не имела медобразования.
Награды и жизнь после войны
За свой героизм и самоотверженность Даша получила золотую медаль «За усердие» по Указу императора Николая I, золотой крест с надписью «Севастополь» и 500 рублей серебром. Также ей пообещали выплатить дополнительно еще тысячу рублей серебром «на обзаведение» в случае, если она выйдет замуж.
Сказано – сделано: летом 1855 года Даша Севастопольская вышла замуж за матроса Хворостова и получила обещанное денежное жалование.
Вместе супруги решили переехать в Николаев. Вскоре муж умер, они не успели завести детей, и Даша, по одним источникам, решила вернуться обратно в Севастополь и прожила там до конца своих дней.
Однако, согласно другой информации, Даша вернулась на родину родителей – обратно в село Ключищи. Остались записи, что она пожертвовала местной церкви икону Николая Чудотворца, которая была у нее в Севастополе, после чего уехала жить к родственникам в соседнее село Шеланга.
В разных источниках указывается, что Даша Севастопольская умерла в возрасте 65, 66 или даже 83 лет. Она была захоронена на кладбище села Шеланга. По информации администрации Верхнеуслонского района, кладбище располагалось на берегу Волги и в настоящее время его уже размыло.
Память о Даше Севастопольской
Подвиги и самоотверженность Даши Севастопольской не могли позволить стереть ее имя из отечественной истории. Память о ней увековечена как в Татарстане, так и в Севастополе.
В 2010 году в Татарстане установили памятный камень Даше Севастопольской на территории средней школы села Шеланга. В 2020 году же на территории парка Победы в Казани у памятника павшим воинам была установлена памятная доска, посвященная Дарье.
В Севастополе ее имя присвоено одной из улиц и городской больнице №3, рядом с которой также установлен памятник Даше Севастопольской. Также ее бюст установлен в одной из ниш здания Панорамы обороны Севастополя.
Внутри панорамы на полотне Франца Рубо «Оборона Севастополя» юная Даша изображена в полный рост, она поит водой уставших солдат.
В честь Даши Севастопольской также учредили некоторые государственные награды. К примеру, знак отличия «За милосердие им. Даши Севастопольской», который был учрежден в 2013 году в Крыму.
Таким знаком награждают работников среднего и младшего медперсонала учреждений здравоохранения, а также работников службы милосердия и активистов соцслужбы за многолетнюю работу и высокие показатели в оказании медицинской и социальной помощи.
В 2020 году в Севастополе учредили медаль и нагрудный знак имени Даши Севастопольской. Этой медалью награждают граждан РФ и иностранцев за значительный вклад в оказание медпомощи населению Севастополя, а также за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны и труда.
Международный День волонтеров
Сегодня во всем мире празднуется День волонтера. Даша Севастопольская представляет собой настоящий пример для любого добровольца, поскольку обладает самыми главными качествами волонтера, такими как доброта, самоотверженность, храбрость, и многими другими.
Настоящие добровольцы и герои существуют и по сей день. Об этом сегодня в своем телеграм-канале напомнил Рустам Минниханов.
Волонтеры помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается больше всего: жителям ЛДНР, большая часть из которых каждый день проживают под обстрелами ВСУ.
Именно для них, а также для наших военнослужащих, оберегающих мирное население Донбасса, добровольцы собирают самое необходимое: еду, воду, теплую одежду и прочее.
Фото на анонсе: ru-sled.ru