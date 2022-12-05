На себе тащила повозку с лекарствами: первая сестра милосердия была из Казанской губернии

Сегодня во всем мире отмечается День волонтера. В своем телеграм-канале Рустам Миннниханов напомнил о нашей землячке – первой сестре милосердия в истории России Даше Севастопольской и ее самоотверженных подвигах во время Крымской войны. Подробно об истории Даши, которая стала спасительным образом для российских солдат, читайте в «Татар-информе».

Даша Севастопольская родилась в 1827 году в селе Ключищи Свияжского уезда Казанской губернии Фото: histrf.ru

Детство и Крымская война

Настоящее имя Даши Севастопольской – Дарья Лаврентьевна Михайлова. Она родилась в 1827 году в селе Ключищи Свияжского уезда Казанской губернии. Ее мама умерла, когда Даша была еще ребенком. После этого девочку воспитывал отец – матрос десятого ластового экипажа.

Семья переехала в поселок Сухая Балка на окраину Севастополя. Когда Даше было 26 лет, ее отец погиб в Синопском сражении. Даша осталась без родных, начала зарабатывать стиркой белья.

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. Даша Севастопольская на свои деньги купила бинты и уксус для промывки ран и оборудовала первый походный перевязочный пункт. Она снабжала его необходимыми материалами и оказывала помощь раненым и больным.

«Карета горя» Даши Севастопольской Фото: ru-sled.ru

Сам по себе перевязочный пункт представлял собой повозку с одной лошадью: все это Даша купила, продав свое имущество и корову. В какой-то момент лошадь погибла – тогда Даша сама тащила повозку с перевязочным пунктом, пока офицер не распорядился выдать ей новую лошадь.

Таким образом, Даша Севастопольская считается одной из первых в отечественной истории военных сестер милосердия.

Первые упоминания о ней появились в описании сражения при реке Альма – за месяц до возникновения Крестовоздвиженской общины сестер, которая считается первым в мире женским формированием по оказанию помощи раненым во время войны, а также одним из предшественников Международного движения Красного Креста.

Затем Даша Севастопольская работала в госпиталях и лазаретах осажденного Севастополя и даже ассистировала на операциях, несмотря на то что она не имела медобразования.

За свой героизм и самоотверженность Даша получила золотую медаль «За усердие» по Указу императора Николая Фото: ru-sled.ru

Награды и жизнь после войны

За свой героизм и самоотверженность Даша получила золотую медаль «За усердие» по Указу императора Николая I, золотой крест с надписью «Севастополь» и 500 рублей серебром. Также ей пообещали выплатить дополнительно еще тысячу рублей серебром «на обзаведение» в случае, если она выйдет замуж.

Сказано – сделано: летом 1855 года Даша Севастопольская вышла замуж за матроса Хворостова и получила обещанное денежное жалование.

Вместе супруги решили переехать в Николаев. Вскоре муж умер, они не успели завести детей, и Даша, по одним источникам, решила вернуться обратно в Севастополь и прожила там до конца своих дней.

Однако, согласно другой информации, Даша вернулась на родину родителей – обратно в село Ключищи. Остались записи, что она пожертвовала местной церкви икону Николая Чудотворца, которая была у нее в Севастополе, после чего уехала жить к родственникам в соседнее село Шеланга.

В разных источниках указывается, что Даша Севастопольская умерла в возрасте 65, 66 или даже 83 лет. Она была захоронена на кладбище села Шеланга. По информации администрации Верхнеуслонского района, кладбище располагалось на берегу Волги и в настоящее время его уже размыло.

Дарья Лаврентьевна сидит в первом ряду в белом платке Фото: histrf.ru

Память о Даше Севастопольской

Подвиги и самоотверженность Даши Севастопольской не могли позволить стереть ее имя из отечественной истории. Память о ней увековечена как в Татарстане, так и в Севастополе.

В 2010 году в Татарстане установили памятный камень Даше Севастопольской на территории средней школы села Шеланга. В 2020 году же на территории парка Победы в Казани у памятника павшим воинам была установлена памятная доска, посвященная Дарье.

Скульптура на здании панорамы обороны Севастополя Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0

В Севастополе ее имя присвоено одной из улиц и городской больнице №3, рядом с которой также установлен памятник Даше Севастопольской. Также ее бюст установлен в одной из ниш здания Панорамы обороны Севастополя.

Внутри панорамы на полотне Франца Рубо «Оборона Севастополя» юная Даша изображена в полный рост, она поит водой уставших солдат.

Знак отличия «За милосердие им. Даши Севастопольской» Фото: ru-sled.ru

В честь Даши Севастопольской также учредили некоторые государственные награды. К примеру, знак отличия «За милосердие им. Даши Севастопольской», который был учрежден в 2013 году в Крыму.

Таким знаком награждают работников среднего и младшего медперсонала учреждений здравоохранения, а также работников службы милосердия и активистов соцслужбы за многолетнюю работу и высокие показатели в оказании медицинской и социальной помощи.

В 2020 году в Севастополе учредили медаль и нагрудный знак имени Даши Севастопольской. Этой медалью награждают граждан РФ и иностранцев за значительный вклад в оказание медпомощи населению Севастополя, а также за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны и труда.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с волонтерами в рамках награждения победителей республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан» Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Международный День волонтеров

Сегодня во всем мире празднуется День волонтера. Даша Севастопольская представляет собой настоящий пример для любого добровольца, поскольку обладает самыми главными качествами волонтера, такими как доброта, самоотверженность, храбрость, и многими другими.

Настоящие добровольцы и герои существуют и по сей день. Об этом сегодня в своем телеграм-канале напомнил Рустам Минниханов.

Волонтеры помогают собирать и отправлять гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается больше всего: жителям ЛДНР, большая часть из которых каждый день проживают под обстрелами ВСУ.

Именно для них, а также для наших военнослужащих, оберегающих мирное население Донбасса, добровольцы собирают самое необходимое: еду, воду, теплую одежду и прочее.

Фото на анонсе: ru-sled.ru