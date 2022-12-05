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Ру Тат
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Происшествия
5 декабря 2022  10:30
Павел Климчак

Минниханов рассказал в телеграм-канале о сестре милосердия из Ключищ Даше Севастопольской

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Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором в честь международного Дня волонтера рассказывается о Даше Севастопольской – первой сестре милосердия в Отечественной истории, уроженке Свияжского уезда Казанской губернии.

На протяжении всей Крымской войны Даша Севастопольская помогала больным и раненым, а также открыла первый перевязочный пункт. За свой героизм она была удостоена медали «За усердие».

Волонтеры продолжают усердно работать на благо нуждающихся и по сей день, выступая настоящим примером доброты и человечности.

В ближайшее время на «Татар-информ» выйдет подробный материал об истории нашей землячки – первой сестре милосердия – Даше Севастопольской. 

#Рустам Минниханов #Волонтеры
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