Минниханов рассказал в телеграм-канале о сестре милосердия из Ключищ Даше Севастопольской

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео, в котором в честь международного Дня волонтера рассказывается о Даше Севастопольской – первой сестре милосердия в Отечественной истории, уроженке Свияжского уезда Казанской губернии.

На протяжении всей Крымской войны Даша Севастопольская помогала больным и раненым, а также открыла первый перевязочный пункт. За свой героизм она была удостоена медали «За усердие».

Волонтеры продолжают усердно работать на благо нуждающихся и по сей день, выступая настоящим примером доброты и человечности.

В ближайшее время на «Татар-информ» выйдет подробный материал об истории нашей землячки – первой сестре милосердия – Даше Севастопольской.