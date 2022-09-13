Несколько российских авиакомпаний планируют в ближайшее время возобновить полеты на Кубу

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Ряд российских авиакомпаний в ближайшее время хотят возобновить полеты на Кубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнеров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время», — сказано в заявлении ведомства по итогам рабочего визита министра туризма республики Хуан Карлоса Гарсия Гранда в Россию.

Ранее АТОР заявляла, что с 1 октября Россию и две карибские страны свяжут прямые рейсы. Речь шла о Кубе и венесуэльском острове Маргарита.

«Согласно текущим планам, на Кубу, на самый популярный курорт острова, в Варадеро, мы начнем летать с 1 октября из Шереметьево на бортах Boeing 777-300 авиакомпании Nordwind (рейсы N4 3501)», — рассказала гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная.

По ее словам, авиакомпания уже получила все необходимые разрешения на прием и обслуживание самолетов в этих странах.

Ранее сообщалось, что с 30 октября Москву и Бангкок свяжут прямые авиарейсы.