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Транспорт
13 сентября 2022  16:10

Несколько российских авиакомпаний планируют в ближайшее время возобновить полеты на Кубу

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Несколько российских авиакомпаний планируют в ближайшее время возобновить полеты на Кубу
Фото: © «Татар-информ»

Ряд российских авиакомпаний в ближайшее время хотят возобновить полеты на Кубу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. 

«Руководитель Росавиации Александр Нерадько проинформировал кубинских партнеров о том, что с целью развития туризма между двумя странами несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время», — сказано в заявлении ведомства по итогам рабочего визита министра туризма республики Хуан Карлоса Гарсия Гранда в Россию.

Ранее АТОР заявляла, что с 1 октября Россию и две карибские страны свяжут прямые рейсы. Речь шла о Кубе и венесуэльском острове Маргарита. 

«Согласно текущим планам, на Кубу, на самый популярный курорт острова, в Варадеро, мы начнем летать с 1 октября из Шереметьево на бортах Boeing 777-300 авиакомпании Nordwind (рейсы N4 3501)», — рассказала гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная

По ее словам, авиакомпания уже получила все необходимые разрешения на прием и обслуживание самолетов в этих странах.

Ранее сообщалось, что с 30 октября Москву и Бангкок свяжут прямые авиарейсы. 

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