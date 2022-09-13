С конца октября из России откроются прямые рейсы в Бангкок

С 30 октября Москву и Бангкок свяжут прямые авиарейсы. Информация появилась на сайте «Аэрофлота», хотя билетов в продаже пока нет.

Вылет самолетов из аэропорта Шереметьево назначен на 22.20, а прибытие в столицу Таиланда — на 11.40. Обратно туристы смогут отправиться в 13.35. Приземление в Москве запланировано на 19.50. Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus A330-300.

Помимо этого, авиаперевозчик увеличит число рейсов на Пхукет до двух в сутки.