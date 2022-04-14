Несколько домов в Ново-Савиновском районе Казани остались без воды из-за аварии

В Ново-Савиновском районе Казани несколько домов временно остались без воды. В настоящее время ведутся работы по устранению поломки, сообщает пресс-служба Авиастроительного и Ново-Савиновского района города в своем Telegram-канале.

Водоснабжение отсутствует в домах 2,4 и 6 по улице Гаврилова, 104 корп. 1 и корп. 2 по проспекту Ямашева.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что из-за отключения электроэнергии жители пяти улиц в центре Казани остались без света.