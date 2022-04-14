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Ру Тат
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Происшествия
14 апреля 2022  10:27

Жители пяти улиц в центре Казани в течение двадцати минут были без электричества

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Сегодня в 9.26 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в центре казани на улицах Дзержинского, Большая Красная, Муштари, Зинина и Ершова произошло отключение электроэнергии.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в пожарную охрану каких-либо вызовов по поводу аварии на системах энергообеспечения не поступало. 

В 9.46 от оперативного дежурного Сетевой компании стало известно, что электроснабжение восстановлено.

#отключение электроэнергии
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