Жители пяти улиц в центре Казани в течение двадцати минут были без электричества

Сегодня в 9.26 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в центре казани на улицах Дзержинского, Большая Красная, Муштари, Зинина и Ершова произошло отключение электроэнергии.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в пожарную охрану каких-либо вызовов по поводу аварии на системах энергообеспечения не поступало.

В 9.46 от оперативного дежурного Сетевой компании стало известно, что электроснабжение восстановлено.