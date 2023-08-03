Несколько домов в Казани остались без воды из-за аварии на водопроводе по ул.Гарифьянова

Фото: телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани

В нескольких домах в Казани отключили воду из-за аварийных работ на водопроводе на ул.Гарифьянова, 30. Об этом предупреждает администрация Вахитовского и Приволжского районов.

В администрации уточнили, что на время работ воды не будет в доме №26 по ул.Гарифьянова и двух — по ул.Сыртлановой — №19 и 29.

Запастись водой жители могут у детского сада №194 — здесь размещена цистерна.

Ранее «Татар-информ» предупреждал о временном отключении воды в домах Вахитовского района Казани.