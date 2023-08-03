Жители нескольких домов в Вахитовском районе Казани останутся на сутки без воды

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Ряд домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды. Временные неудобства связаны с реконструкцией водопровода, передает пресс-служба мэрии.

Так, водоснабжение отключат с 9 утра 8 августа и до 9 утра следующего дня по адресам: Большая Красная, №67, Кремлевская набережная, №33, 33/1, 33/2, Подлужная, №9, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 40, 44, 46, 47, 49, 49 корп. 1, 2, 3; 50, 51, 52, 54б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67 корп.1; 72, 74, 78, 78 лит. а; 80, а также Поперечно-Подлужная, №4, 8, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 44а, 58, Толстого, №16, 16а, 18, 16, 31, 33, 39, 39 корп. 1; 41, 63.

МУП «Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой согласно поступающим заявкам – обращения казанцы могут оставить по телефону +7(843)231-62-60.