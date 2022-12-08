Несколько депутатов Горсовета Челнов заболели ОРВИ и коронавирусом

Сегодня в Набережных Челнах проходит 18-е заседание городского Совета IV созыва. Из 44 депутатов Горсовета присутствуют всего 27. Ряд народных избранников отсутствует по уважительной причине — из-за болезни, сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Достаточно много наших коллег болеет ОРВИ и коронавирусом. Напоминаю: и та, и другая болезнь никуда не ушли, — отметил глава города. — Я просил бы собственное здоровье и здоровье своих коллективов сохранить. Здесь находится ряд руководителей коллективов. Необходимо проводить вакцинацию и другие профилактические меры соблюдать».

Магдеев подчеркнул, что каждый человек нужен семье, своим родным и близким, своим коллегам по работе. «Мы уже неделю на планерках обсуждаем этот вопрос. Даже по срезу видим ситуацию — из 44 человек столько болеет», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместитель главного врача по медицинской части Набережночелнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова спрогнозировала, что основным патогеном в этом сезоне будет свиной грипп.