Главный инфекционист Челнов: Основным патогеном в этом сезоне будет свиной грипп

За последнюю неделю в Набережных Челнах повысилась выявляемость гриппа H1N1. Об этом во время пресс-конференции в исполкоме сообщила заместитель главного врача по медицинской части набережночелнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова.

«Основная доля острых респираторных заболеваний приходится на риновирус, ринопневмовирус, бокавирус, есть незначительная доля Covid (7,7%). Я должна особенно подчеркнуть, что за последнюю неделю повысилась частота выявляемости гриппа H1N1, который в простонародье называют свиным гриппом. Основным патогеном, который в этом сезоне будет вызывать гриппозную инфекцию, это H1N1. Также выявляли грипп B, но это единичные случаи», — доложила спикер.

По словам Аглямовой, этот вид гриппа хорошо профилактируется и лечится, однако очень важна диагностика.

«Грипп имеет большое количество осложнений и может привести к летальному исходу, а количество осложнений от гриппа, таких как отит, ринит, синусит, пневмония, их значительно больше, чем при других вирусных инфекциях, поражающих респираторный тракт», — отметила специалист. Также грипп может приводить к энцефалиту, вызывающему паралич.

Главной профилактикой является вакцинация. От гриппа можно прививать с шестимесячного возраста, беременных вакцинируют со второго триместра.

В Набережных Челнах, как и в Татарстане, на сегодняшний день количество болеющих ОРВИ превышает норму на 20%, а с минувших выходных обращения в приемный покой увеличились в три раза.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане выявили 59 случаев свиного гриппа.