«Неравнодушны к судьбе страны»: глава Арска встретился с бойцом СВО

Фото предоставлено Румией Надршиной / На фото: глава района Ильшат Нуриев встретился с участником СВО Айратом Хайдаровым

В зоне специальной военной операции проходят службу около 300 жителей Арского района Татарстана. Глава муниципалитета Ильшат Нуриев регулярно навещает их, справляется об их делах. Он и сам с миссией по оказанию помощи побывал в зоне СВО. На днях он встретился с участником спецоперации Айратом Хайдаровым из Арска, приехавшим в краткосрочный отпуск. Поблагодарив бойца за добросовестный труд, вручил подарки.

Об условиях выплаты гражданам, заключившим контракт, рассказал руководитель исполкома Арского района Ренат Гатиятов.

«Условия выплаты участникам специальной военной операции меняются, — отметил чиновник. — Ранее республиканская выплата составляла 505 тыс. рублей. Теперь ее подняли на 500 тысяч рублей. Таким образом, республиканская выплата сейчас составляет 1,05 млн рублей. К этим деньгам добавится выплата от Министерства обороны РФ — ее размер составляет 195 тыс. рублей. Итоговая сумма получается 1 200 000 рублей. Кроме того, при заключении контракта и отъезде в зону СВО предусмотрена выплата от 50 до 150 тыс. рублей на приобретение обмундирования и других принадлежностей. Заработная плата начинается от 210 тыс. рублей».

По словам Гатиятова, желающие заключить контракт могут обратиться в военный комиссариат Арского и Атнинского районов.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции, получаем благодарственные письма от их командиров. Они в центре внимания. Мы посещаем их семьи. С участниками специальной военной операции встречаемся во время их краткосрочного отпуска», — заверил руководитель исполкома.

В июне—июле власти района встретились с Дмитрием Каримовым и Рамилем Гатауллиным из Тюбяк-Чукурчи, Алексеем Савельевым из Нового Чурилина.

«Все были в армии. Знают, что такое военная служба. С сентября 2022 года, с начала частичной мобилизации, находятся в зоне специальной военной операции. Они неравнодушны к судьбе страны. Даже в отпуске начинают скучать по своим боевым товарищам», — заметил Ренат Гатиятов.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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