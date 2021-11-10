Нерабочие дни помогли снизить заболеваемость Covid-19 среди студентов и преподавателей

Введение нерабочего периода с 30 октября по 7 ноября помогло снизить число заболеваний коронавирусом среди студентов и преподавателей высших учебных заведений, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с Президентом РФ и членами кабмина, сообщается в Telegram-канале Правительства РФ.

Министр обратил внимание на то, что с 30 октября по 8 ноября число зараженных коронавирусом учащихся и преподавателей в вузах снизилось на 33%.

Кроме того, Фальков сообщил, что 75% работников и 32% студентов в российских высших учебных заведениях уже прошли вакцинацию. Он отметил, что в условиях пандемии руководство вузов имеет право определять формат и график работы. 65% учебных заведений уже перевели студентов на дистанционное обучение.

Также около 80% российских вузов организовали собственные пункты вакцинации от коронавируса. Сейчас по России работает порядка 900 таких пунктов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета не менее 80% населения должно быть привито от Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».