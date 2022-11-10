СИБУР «изучает варианты» продажи ТГК-16

СИБУР изучает варианты возможной продажи энергокомпании ТГК-16, которую он консолидировал в прошлом году вместе с другими крупными активами холдинга ТАИФ. Об этом сегодня «Татар-информу» сообщил представитель компании.

«Мы видим интерес к активу со стороны потенциальных покупателей и в настоящий момент не исключаем вариантов передачи части энергетической инфраструктуры профильному инвестору с понятным опытом успешного взаимодействия с СИБУРом для дальнейшего развития ТГК-16, как субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности», – объяснили в компании.

По словам представителя СИБУРа, основными приоритетами для холдинга являются эффективное развитие нефтегазохимического бизнеса и обеспечение отечественного рынка современными синтетическими материалами. «Собственная энергогенерация в этом контексте выполняет в первую очередь функцию обеспечения основных производств, но в широком смысле профильной деятельностью для компании не является. С учетом высокой степени интеграции ТГК-16 в бизнес-активы в Татарстане, компания сейчас сосредоточена на оценке возможных сценариев и условий оформления взаимоотношений с ТГК-16 в том случае, если актив выйдет из периметра, и определении его возможной справедливой стоимости», – отметили также в СИБУРе.

Добавив, что «ТГК-16 сегодня – это качественная материальная база, центр отраслевой экспертизы и постоянная команда с уже выстроенными процессами. В совокупности, это делает предприятие очень ценным и привлекательным активом для инвесторов».

Напомним, ТГК-16 была создана в 2010 году в составе ТАИФа после того, как годом ранее этот холдинг выкупил у «Татэнерго» Казанскую ТЭЦ-3 (789,6 МВт и 2390 Гкал/час) и Нижнекамскую ТЭЦ (ПТК-1, 880 МВт и 3746 Гкал/час) за 6,6 млрд рублей. Сделка в те годы объяснялась тем, что за счет нее «Татэнерго» получала средства на реализацию инвестпрограммы, в то время как задачи по развитию проданных активов перекладывались на новых собственников (по такой же схеме Нижнекамскую ТЭЦ в части ПТК-2 выкупила позже «Татнефть»). Две ТЭЦ, выкупленные ТАИФом, исторически были построены для обслуживания ключевых производственных активов холдинга, с прошлого года также перешедших под крыло СИБУРа: «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». В 2017 году на Казанской ТЭЦ-3 был введен в эксплуатацию уникальный для России энергоблок мощностью 405,6 МВт с газотурбинной установкой производства General Electric. Программа модернизации генерирующего оборудования реализуется и на Нижнекамской ТЭЦ. В этом году СИБУР заявлял, что ТГК-16 станет центром компетенций в области энергетики для всех предприятий холдинга.

Еще при ТАИФе на «Нижекамскнефтехиме» была построена и в этом году заработала в режиме пусконаладки Лемаевская ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт (на оборудовании немецкой Siemens). Аналогичный, но меньший по мощности проект холдинг планирует реализовать и на «Казаньоргсинтезе». В этих условиях, вероятно, решено было все-таки попытаться выйти из достаточно специфического для гиганта нефтегазохимии вида бизнеса, как ТЭЦ, работающие на ОРЭМ.