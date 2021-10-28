Непривитые татарстанцы старше 60 лет нерабочую неделю должны будут провести дома

С 30 октября по 7 ноября жители Татарстана старше 60 лет, не привитые от коронавируса, должны будут находиться на обязательной самоизоляции. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

«С 30 октября вводится обязательная самоизоляция для жителей старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели в течение последних шести месяцев», – отметила спикер.

Ранее Президент Российской Федерации Владимир Путин ввел нерабочие дни с сохранением заработной платы по всей России с 30 октября по 7 ноября, чтобы не допустить дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.