Немов ответил на предложение назвать шоу именем мамы: Я подумаю над этим

Фото: телеграм-канал Алексея Немова

Многократный чемпион мира и Олимпийских игр Алексей Немов отреагировал на предложение назвать шоу именем своей мамы «Надежда».

– Немного о вашем шоу «Легенды спорта». В этот раз вы выступаете под очередной новой приставкой «Наследие». Ранее были «Путь», «Монолог» и другие. Не возникало ли желания назвать одно из шоу в память о вашей маме – с приставкой «Надежда»?

– Вы знаете, спасибо большое за напоминание. Для меня это очень важно, это искренняя вещь, которая всегда со мной. И если честно мне тяжело как-то комментировать подобного рода вещи, но я подумаю над этим. Да, возможно. Я думал, что когда у меня будет возможность, назову зал гимнастический ее именем. Но почему бы и шоу не назвать? Да, тоже вариант. Спасибо большое за подсказку, – сказал Немов.

Ранее российский гимнаст представлял свое шоу «Легенда спорта» с различными приставками, такими как «Путь», «Монолог», в этом году – «Наследие». Каждое название имеет символическое значение.

Со слов олимпийского чемпиона «Наследие» символизирует различные направления развитых традиционных культур России: искусство, кино, мультфильмы. Задача шоу «Легенды спорта» показать это через призму гимнастических видов спорта отметил Немов в своем интервью «Татар-информу».