«Хотелось бы лучше»: Алексей Немов – о выступлении гимнастов России на ЧМ-25 в Джакарте

Алексей Немов в очередной раз посетил столицу Татарстана. Он провел специализированный мастер-класс в Казани перед показом своего шоу «Легенды спорта. Наследие». Корреспондент «ТИ-Спорта» тет-а-тет пообщался с четырехкратным олимпийским чемпионом.





Алексей Немов провел мастер-класс для юных воспитанников гимнастических спортшкол Казани

Фото: minsport.tatarstan.ru

Немов поблагодарил руководство Татарстана

На этой неделе в казанском «Баскет-холле» прошел мастер-класс четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова с юными воспитанниками гимнастических спортшкол Казани. Свой опыт юным татарстанским гимнастам в этот день так же передавали олимпийская чемпионка Оксана Чусовитина и чемпионка юношеских Олимпийских игр Дарья Трубникова.

Данный мастер-класс состоялся перед шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие», который прошел на следующий день, 10 декабря, в Казани. Отметим, это не первый мастер-класс в столице Татарстана с участием четырехкратного олимпийского чемпиона. После часового занятия с юными гимнастами Алексей Немов выразил готовность ненадолго пообщаться с представителями прессы. Он поблагодарил руководство республики за помощь в организации мероприятия и отметил уровень подрастающего поколения гимнастов Казани.

Корреспонденту «ТИ-Спорта» удалось пообщаться с Алексеем Немовым тет-а-тет. В интервью нашему изданию четырехкратный олимпийский чемпион оценил выступление российских гимнастов на прошедшем чемпионате мира, поделился мнением о мировом судействе, а также ответил на вопрос о возобновлении карьеры и упомянул о своем шоу, которое прошло накануне в Казани.

«Международное отношение к нашим ребятам, мягко говоря, осторожное. Но, слушайте, я рад, что у Маринова, слава Богу, третье место, бронза» Фото: minsport.tatarstan.ru

Немов – о выступлении гимнастов на ЧМ-25: «Хотелось бы лучше»

– На прошедшем чемпионате мира в Джакарте после одного из выступлений возникло ощущение, что Даниела Маринова немного засудили. Вы наблюдали за соревнованиями, не сложилось ли у вас аналогичного впечатления?

– Вы знаете, сейчас, по прошествии времени, говорить можно много, если бы да кабы… Нюансы есть всегда, и всегда есть к чему придраться. Поэтому если ты делаешь свое упражнение идеально и лучше всех остальных, то оно будет так же объективно судиться. А когда плюс-минус одинаково – всегда будут такие нюансы. Еще, конечно, сейчас международное отношение к нашим ребятам, мягко говоря, осторожное. Но, слушайте, я рад, что, слава Богу, третье место, бронза – это тоже очень хороший результат для него.

– В целом как бы вы оценили выступление российских ребят на первых прошедших международных стартах по спортивной гимнастике?

– Хотелось бы лучше, если честно, но что есть, то есть. Поэтому надо работать, надо пахать и стабилизировать свои упражнения, усложнять их и доказывать это на соревнованиях.

– 50-летняя Оксана Чусовитина планирует отбираться на Олимпиаду-2028. Вы примерно с ней ровесники. Нет ли у вас желания возобновить карьеру?

– Нет, спасибо! (Смеется). Я, уходя, – ухожу. В 2004 году окончательно для себя решил, что всему свое время.

– Немного о вашем шоу «Легенды спорта». В этот раз вы выступаете под очередной новой приставкой «Наследие». Ранее были «Путь», «Монолог» и другие. Не возникало ли желания назвать одно из шоу в память о вашей маме – с приставкой «Надежда»?

– Вы знаете, спасибо большое за напоминание. Для меня это очень важно, это искренняя вещь, которая всегда со мной. И если честно мне тяжело как-то комментировать подобного рода вещи, но я подумаю над этим. Да, возможно. Я думал, что когда у меня будет возможность, назову зал гимнастический ее именем. Но почему бы и шоу не назвать? Да, тоже вариант. Спасибо большое за подсказку.

10 декабря в Казани прошло шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане есть понимание, что это необходимо для популяризации гимнастики

– Если говорить о самой приставке шоу «Наследие», что она символизирует?

– В этом году «Наследие», потому что мы говорим о разных направлениях нашей страны: искусстве, кино, мультфильмах, где мы сильны и где у нас сохранены хорошие и сильные традиции. В своем шоу мы стараемся показать это языком гимнастических видов спорта. Поэтому я сегодня здесь и очень рад, что есть такая возможность – делать это на достойном высоком уровне. И то, что мы проводим этот проект уже несколько лет подряд здесь, в Казани, – большая заслуга Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова и его команды. В Татарстане есть понимание, что это необходимо для популяризации нашего вида спорта.

– Поясните.

– Вот смотрите, родители приходят на наши шоу и видят восемь гимнастических видов спорта. На одной сцене выступает несколько поколений гимнастов, таких как я, Оксана Чусовитина, действующие олимпийские чемпионы и наши звездочки, которые растут здесь – в Казани, в Татарстане. В этот момент у родителей приходит понимание, куда они хотели бы отдать своего ребенка для начала. Дело в том, что после наших выступлений они звонят сюда в «Баскет-холл» и спрашивают, а когда и куда можно привести своих детей заниматься гимнастикой.

– Почему, кстати, в Казани для своего шоу вы выбрали именно площадку «Баскет-холла»?

– В этот промежуток времени по расписанию в Казани «Баскет-холл» был свободен, поэтому и выбрали его для проведения мастер-класса и самого шоу.

«Я рад за Даниела Маринова, который завоевал бронзу в упражнениях на брусьях. Это очень важный для него старт в международном формате» Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Сейчас международное отношение к нашим ребятам осторожное»

А на общем пресс-подходе представители прессы так же поинтересовались у четырехкратного олимпийского чемпиона о татарстанце Даниеле Маринове, который в этом году впервые дебютировал на международном уровне и представлял Россию на чемпионате мира в столице Индонезии Джакарте. В данном контексте Немов вспомнил и свой первый опыт.

«Я рад за Даниела Маринова, который завоевал бронзу в упражнениях на брусьях. Это очень важный для него старт в международном формате. И я, кстати, в 1994 году начинал свой международный путь с чемпионата мира. И моя первая медаль была тоже бронза на брусьях. Поэтому я желаю Даниелу, чтобы он дальше шел по своему пути и был в должной форме в нужное время и в нужном месте. Это будет, скорее всего, уже на Олимпиаде-2028, я надеюсь», – предположил Немов.

Алексей Немов является четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира. Также на его счету две серебряные и шесть бронзовых медалей Олимпиад, и четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов мира.