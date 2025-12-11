Немов о судействе на ЧМ-25: Международное отношение к нашим ребятам осторожное

Фото: телеграм-канал Алексея Немова

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о судействе на прошедшем чемпионате мира в Джакарте и оценил результаты выступлений российских спортсменов.

– На прошедшем чемпионате мира в Джакарте после одного из выступлений возникло ощущение, что Даниела Маринова немного засудили. Вы наблюдали за соревнованиями, не сложилось ли у вас аналогичного впечатления?

– Вы знаете, сейчас, по прошествии времени, говорить можно много, если бы да кабы… Нюансы есть всегда, и всегда есть к чему придраться. Поэтому если ты делаешь свое упражнение идеально и лучше всех остальных, то оно будет так же объективно судиться. А когда плюс-минус одинаково – всегда будут такие нюансы. Еще, конечно, сейчас международное отношение к нашим ребятам, мягко говоря, осторожное. Но, слушайте, я рад, что, слава Богу, третье место, бронза – это тоже очень хороший результат для него.

– В целом как бы вы оценили выступление российских ребят на первых прошедших международных стартах по спортивной гимнастике?

– Хотелось бы лучше, если честно, но что есть, то есть. Поэтому надо работать, надо пахать и стабилизировать свои упражнения, усложнять их и доказывать это на соревнованиях, – сказал Немов в интервью корреспонденту «Татар-информа».

Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел в столице Индонезии Джакарте с 19 по 25 октября 2025 года. Напомним, на этих соревнованиях Ангелина Мельникова завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке, а также серебро в упражнениях на брусьях. А татарстанец Даниел Маринов заработал бронзовую медаль в упражнениях на брусьях.