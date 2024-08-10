Немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала власти Германии перестать финансировать Украину. Она считает, что высвобожденные деньги гораздо важнее потратить на развитие инфраструктуры в собственной стране, приводит ее слова РИА «Новости».

«Нам срочно нужны инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не все больше и больше денег немецких налогоплательщиков на дорогое оружие и конфликт на Украине», — говорит политик.

По ее мнению, власти своей проводимой политикой привели к упадку экономики Германии. Несмотря на это, оружейный концерн Rheinmetall обогатился, добавила Вагенкнехт.

Ранее Президент РФ Владимир Путин уже говорил, что не удивляется действующей власти Германии. По словам российского лидера, немецкое руководство прислушивается к интересам коллективного Запада, но не к своей стране.