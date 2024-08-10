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Лукашенко заявил, что не бросит белорусов, но они должны понять, что он не вечный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается бросать белорусов после ухода с поста. Однако им нужно привыкать к мысли, что лидер республики поменяется, считает он.
«Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», - подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что перед передачей президентского поста должен оставить мирную спокойную страну. Уже после этого он может уйти в деревню и жить там рядом со своими согражданами. А те, в свою очередь, будут вспоминать и благодарить его за то, что «хуже не стало», уверяет Лукашенко.
Тем временем граждане, к которым обращался Лукашенко в агрогородке Городище Шкловского района, признались, что при его президентстве было «хорошо, тихо, мирно, спокойно».
«Это главное», – ответил Лукашенко.
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