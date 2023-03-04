Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о проведении «многообещающих» переговоров с Украиной о строительстве на территории этой страны завода по производству танков. Примерная стоимость проекта может составить 200 миллионов евро, передает РИА Новости.

«Примерно за 200 миллионов евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall», – рассказал Паппергер в интервью Rheinische Post.

По его словам, такое предприятие смогло бы каждый год выпускать до 400 танков Panther. Глава концерна выразил надежду на решение «в ближайшие два месяца».