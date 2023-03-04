news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 4 марта 2023 13:20

Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о проведении «многообещающих» переговоров с Украиной о строительстве на территории этой страны завода по производству танков. Примерная стоимость проекта может составить 200 миллионов евро, передает РИА Новости.

«Примерно за 200 миллионов евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall», – рассказал Паппергер в интервью Rheinische Post.

По его словам, такое предприятие смогло бы каждый год выпускать до 400 танков Panther. Глава концерна выразил надежду на решение «в ближайшие два месяца».

#танки
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное