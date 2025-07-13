Немецкие активисты из «Дружбы Глобаль» возложили цветы в парке Победы

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Сегодня, 13 июля, в казанском парке Победы возложили цветы участники автопробега «За мир с Россией» – активисты германской НПО «Дружба Глобаль».

С 28 июня по 21 июля неправительственная организация из Германии «Дружба Глобаль» реализует проект «За мир с Россией» в нескольких регионах РФ. В Казань приехала группа из девяти граждан ФРГ.

Проект осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел РФ и охватывает такие города, как Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Калининград.

Цель инициативы – продемонстрировать дружеские связи между жителями обеих стран и поддержать открытость к международному сотрудничеству. Участники проекта акцентируют внимание на том, что многие граждане Германии выступают за добрососедские и конструктивные отношения с Россией. Автопробеги «Дружбы» проходят с 2016 года.

Одна из участниц проекта «Дружба Глобаль» Ильфрида Фитц рассказала о своем понимании миссии акции и о том, что, на ее взгляд, значит дружба Германии с Россией.

«Наша акция заключается в соединении народов. Мы заинтересованы, чтобы наши народы имели возможность, как и прежде, посещать страны друг друга. И наша миссия также нести информацию, которая правдива для населения Германии, потому что в Германии очень тщательная цензура и в принципе народ абсолютно ничего не знает о том, как живут россияне. Это помогает потом открыть глаза тем, кто еще верит, что Россия – недружественная страна», – заявила собеседница агентства.

Ильфрида родилась в Таджикской ССР и некоторое время жила в Советском Союзе. «Я, в принципе, знаю хорошо русский язык, потому что я родилась в Таджикистане, и там был распространен русский язык, как и по всем советским республикам. Знание русского языка было для всех единым. В Германии, когда там советские войска стояли, русский язык больше изучали, чем сейчас», – сказала она.

По словам Фитц, ее родители – поволжские немцы, которые были высланы во время Великой Отечественной войны в Среднюю Азию.

«Мы уехали после развала СССР, но я очень хотела бы, чтобы мои дети и внуки приезжали сюда и своими глазами видели, как здесь живут люди. И часть моих внуков уже большие, и они хотели бы посетить эту страну», – добавила она.

Руководитель организации Изольда Дойчманн поведала, что группа «Дружба с Россией» существует уже несколько лет и ее участники каждый год путешествуют по РФ.

«Мы хотим показать русским людям, что мы их друзья, и наоборот, чтобы немецким людям, которые едут с нами, показать, как люди живут в России, что они не наши враги, что они очень приветливые, открытые. Некоторые немцы у нас говорят, что в России жить нельзя, якобы ничего нет в магазинах и всюду голод, бедность. Мы наоборот показываем, что это совсем по-другому, что россияне очень приветливы и дружелюбны», – подчеркнула Дойчманн.

Изольда Дойчманн также сообщила о планах команды посетить Белоруссию. «Мы подумываем о том, что в следующем году сможем поехать в Белоруссию или через Белоруссию в Россию. В Белоруссии также много мест воинской славы, как Минск или Брест», – пояснила она.