«За мир с Россией»: делегация германской неправительственной организации прибыла в Казань

Фото предоставлено организаторами проекта

С 28 июня по 21 июля германская неправительственная организация «Дружба Глобаль» реализует в ряде субъектов Российской Федерации проект «За мир с Россией». Сегодня группа из девяти граждан Германии, представляющих эту НПО, прибыла в Казань.

На Казанском железнодорожном вокзале активистов встретил сотрудник Представительства МИД России в столице РТ. Предполагается, что делегация пробудет в республике вплоть до 13 июля.

«Мы приехали не в отпуск. Наша цель – показать членам нашей группы, как люди в России живут и работают, что они любят, какие у них интересы и традиции. И, конечно, показать россиянам, что простые люди Германии – большинство народа – хочет дальше дружить с Россией», – рассказала руководитель группы проекта Изольде Дойчманн.

Организация «Дружба Глобаль» была основана в 2016 году. Она занимается социально-культурными проектами, направленными на развитие международного сотрудничества.

Проект «За мир с Россией» проводится при поддержке Министерства иностранных дел РФ. Он охватывает несколько городов: Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Калининград.

Инициатива нацелена на демонстрацию дружбы между жителями двух стран и поддержку открытости к международному сотрудничеству. Участники проекта обращают внимание на то, что многие граждане Германии выступают за добрососедские и конструктивные отношения с Россией.

Представители организации в каждом городе, который они посещают, возлагают цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Также они проводят встречи с общественностью и участвуют в культурных и творческих мероприятиях.