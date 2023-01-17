Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила об уходе из РФ

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea после решения Правительства РФ ввести предельные цены на газ, приобретаемый у совместных предприятий с ее участием, объявила о решении уйти с российского рынка.

«Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления об уходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию в установленном порядке с соблюдением всех применимых законов и правил», — сказано в заявлении компании.

В Wintershall Dea пояснили, что на справедливую стоимость российских совместных предприятий существенно повлияло «внешнее вмешательство в бизнес-модели». Задним числом понижаются цены, по которым совместные предприятия могут продавать добытые ими углеводороды корпорации «Газпром».

Компания намерена отразить неденежный убыток от деконсолидации российских совместных предприятий, который вместе с другими обесценениями, связанными с РФ, в том числе относительно ее долей участия в Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG, достигает примерно 5,3 млрд евро.

Президент РФ Владимир Путин 22 декабря подписал указ, который задним числом, с 1 марта 2022 года, запрещает «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. После этого Правительство ввело предельные цены на газ, о чем сообщало «Татар-информ».

Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное на Ямале, разрабатывает ОАО «Севернефтегазпром» — совместное предприятие «Газпрома», Wintershall Dea и OMV, которым принадлежат 40, 35 и 25% акций соответственно. Кроме того, трейдеры, АО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент», приобретают газ и продают его с наценкой «Газпрому», распределяя 100% прибыли иностранным владельцам.



Блок 1A Уренгойского месторождения разрабатывает компания «Ачимгаз», совместное предприятие Wintershall Dea и ООО «Газпром добыча Уренгой» (50 на 50). Также она является генеральным подрядчиком освоения участков 4А и 5А. Оператор — ООО «Ачим девелопмент» (74,99% акций у «Газпрома» и 25,01% у Wintershall Dea).



Кроме того, Wintershall Dea была одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2» наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie и немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости из 11 млрд долларов. Wintershall Dea вложила в него 730 млн евро.