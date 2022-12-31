Кабмин установил предельные цены на закупки «Газпромом» газа у СП с Wintershall и OMV
Правительство России установило предельные цены на природных газ, выше которых ПАО «Газпром» запрещается покупать его у совместных предприятий с немецкой компанией Wintershall Dea и австрийской OMV. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, предельная цена газа, добытого на участках Ачимовких отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, составляет 2550 рублей за 1 тыс. куб. метров, а газового конденсата — 16 370 рублей за одну тонну.
В свою очередь газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения, до входа в систему магистрального газопроводного транспорта не может продаваться дороже 2390 рублей за 1 тыс. куб. метров, после — 5464 рублей за 1 тыс. куб. метров.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования — 31 декабря. При этом из текста документа следует, что такое решение было принято во исполнение указа главы государства о специальных экономических мерах в сфере поставок газа в связи с недружественными действия некоторых зарубежных стран.
Этот указ Президент РФ Владимир Путин подписал 22 декабря. Он запрещает «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены. Норма оказалась введена задним числом — с 1 марта 2022 года.