«Нельзя лечить последствия, нужно искать причины»: эксперты о трагедии в казанской школе

«Защититься от маловменяемых людей – сложно»

Камиль Даишев, бывший помощник прокурора РТ, ныне адвокат:

«Очень сложно оценивать ситуацию, произошедшую 11 мая в школе №175, когда ты не был сам участником этих событий. Безусловно, это трагедия для всей страны. С точки зрения закона и правового поля делать какие-либо выводы пока рано. Еще идет следствие, и оно даст анализ произошедшему. То, что я видел в СМИ, что озвучивала пресса, – руководство школы, учителя и охрана действовали по ситуации. И благодаря им удалось избежать большего количества жертв.

Нужно понимать, что защититься от маловменяемых людей – сложно. Невозможно приставить к каждой школе или детскому саду отряд ОМОНа. Необходимо проводить работу с молодежью. Вы понимаете, стрелка долгое время никто не замечал, не видел его нестабильное состояние. Ситуация зрела не один день, может быть и не один год. Ненависть к человечеству, ненависть к людям. Тут необходима работа на психологическом уровне.

Еще раз повторюсь – нужно работать с детьми, с молодежью, смотреть, в каких социально-бытовых условиях они воспитываются, чем интересуются. Как сообщали СМИ, у Галявиева были тяжелые отношения с семьей, он буквально терроризировал родных. Им даже пришлось уехать. И тут возникает вопрос – где были родные, педагоги, которые могли увидеть изменения в молодом человеке и вовремя об этом сообщить. Возможно, это могло предотвратить трагедию».



«Нельзя лечить последствия болезни, нужно лечить ее причины»

Илдус Янышев, председатель совета директоров группы предприятий безопасности «Контр»:

«Я не был свидетелем этих трагических событий и не хочу давать оценку действиям администрации учебного заведения, основываясь только на публикациях в прессе. Это будет необъективно и неправильно. Ситуация с обеспечением безопасности школ в Татарстане, к сожалению, вопиющая. Если в Москве охрана учебных заведений финансируется из городского бюджета, то в нашей республике это ложится на плечи родительских комитетов. Которые, в свою очередь, в основном исходят из принципа «что дешевле». Поэтому на входах в школы мы часто видим безоружных охранников-пенсионеров, ведь профессиональная охрана стоит в разы дороже.

Если говорить о создании системы безопасности – такие решения должно принимать государство. И выделять на это средства. Я хочу отметить, что делать акценты только на угрозах школам или детским садам неправильно. Это лишь одна из болевых точек. Что будет, если террорист сядет в автобус или устроит стрельбу на центральной улице или в ТЦ? Жертв будет не меньше. Поэтому сейчас политика выставления охраны везде, на каждой точке, она, на мой взгляд, бессмысленна. Нужно работать с общей декриминализацией общества, экстремизмом, радикальными направлениями, сделать упор на раннюю профилактику правонарушений, развивать активную гражданскую позицию людей.

Безусловно, преступление резонансное, и сразу возникает желание закрыть именно вопросы по безопасности школ. Сейчас нужно повышать качество оперативно-профилактической деятельности. Тем более для этого есть все возможности – нейросети, система интеллектуального видеонаблюдения или, как в Китае, внедрение социального рейтинга, который направлен на выявление людей с антисоциальным поведением.

Кроме того, необходимо повышать качество воспитательной работы в школах и вузах, общественных организациях. Я уверен, если бы молодой человек был вовлечен в какую-то общественную организацию, был чем-то заинтересован, не был предоставлен только себе, преступления можно было бы избежать».

«В нашем обществе – безразличие…»

Рафил Нугуманов, экс-замминистра внутренних дел по РТ, заместитель председателя Общественнной палаты РТ:

«Хочу особенно отметить, что в данной ситуации и директор школы, и сотрудники учебного заведения большие молодцы. Они смогли вовремя нажать тревожную кнопку, руководитель школы дала команду всем закрыться в классах, тем самым спасла не один десяток людей.

Невозможно поставить сотрудников Росгвардии и ОМОНа в каждую школу. Администрация действовала правильно! Даже если бы сидела бабушка из ЧОП, не вооруженная – какое сопротивление она могла бы оказать? Полиция приехала быстро, но, к сожалению, преступнику хватило нескольких минут, чтобы убить людей.

В нашем обществе, к сожалению, царит безразличие, не побоюсь этого слова – пофигизм. Кто-то прочитал сообщение в соцсетях, что молодой человек готовит нападение, убийства, и не отреагировал на него. Ведь преступник шел по улице с ружьем, его многие видели, и ни один человек не позвонил в полицию. А ведь мы смогли бы выиграть 3-4 минуты и, может быть, кого-то спасли.

Мы перестали заниматься воспитанием молодежи. А ведь это основа здорового общества. Раньше дети, школьники и студенты были вовлечены в одну идею. С малых лет знали, что такое патриотизм, любовь к Родине, дружба, помощь близкому.

Также я считаю, что необходимо наводить порядок в приобретении оружия. Ведь любой может практически без проблем получить лицензию, а после и купить ружье. На мой взгляд, нужно запретить продажу автоматического и полуавтоматического оружия всем, кроме охотников. Остаются вопросы по прохождению медицинских обследований перед получением разрешения на оружие. Сейчас заплатил деньги, проверили, состоишь на учете у психиатра либо нет, и все – документ готов. А сколько у нас «тихих» алкоголиков и психов. Таких нужно выявлять.

Но, еще раз хочу подчеркнуть, необходимо заниматься воспитанием молодежи!»

Напомним, что трагедия в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев вошел в здание гимназии, где убил семерых детей и двоих взрослых, а также тяжело ранил еще 23 человека.