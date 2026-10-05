«Нелюдь-расчленитель» оспорил запрет на въезд в РФ

Мигрант, подозреваемый в двойном убийстве, имел запрет на въезд в Россию, но смог оспорить его. Об этом рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ Кирилл Кабанов. По всей видимости, речь идет о зверском убийстве бывшей жены ресторатора Мамуки Церетели Елены и ее дочери. Фрагменты тела женщины нашли в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, а тело девочки – в гараже сожителя Елены Церетели.

По словам Кабанова, иностранец не просто спокойно и свободно находился на территории России, но и активно занимался бизнесом.

«Этого страшного преступления могло бы не случиться, женщина с дочерью продолжили бы жить, не окажись этот нелюдь-расчленитель на территории нашей страны. Хорошо еще не успел дальше пустить в действие свой схрон оружия, вопрос: "Зачем он ему? Для чего?"», – написал Кабанов в МАКС.

Член СПЧ считает, что данная трагедия – следствие непроработанности вопросов в сфере миграционной политики государства.

«Это страшнейшая трагедия – очередной результат существующей в России системы сложившихся проблем и угроз, связанных с полной бесконтрольностью и вседозволенностью иностранцев/мигрантов/иммигрантов. Это уже не первое и вряд ли последнее преступление, совершенное иностранцами по столь ужасающе страшному сценарию. И не надо нам говорить, что коренные граждане тоже совершают тяжкие преступления. Мы это и сами знаем, но нечего усугублять криминальную обстановку и беспрепятственно запускать в нашу страну кого ни попадя», – утверждает Кабанов.