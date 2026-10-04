В Москве зверски убита бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели

Бывшая жена ресторатора Мамуки Церетели Елена Церетели убита в Москве. Фрагменты ее тела обнаружили в квартире на Жулебинском бульваре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Погибшая – Елена Церетели 1972 года рождения», – рассказал источник агентства

Экс-супруги числятся учредителями ООО «Даник», с 1992 года фирма занимается арендой и управлением недвижимостью.

Фрагменты тела женщины обнаружили 3 октября на балконе квартиры на Жулебинском бульваре. По подозрению в убийстве задержан 47-летний мужчина. Сотрудники уголовного розыска столичного главка нашли его в Воронежской области.

Кроме того, в Новой Москве в гараже сожителя Елены Церетели нашли тело ее дочери, передает агентство.