В России часть предприятий промышленности освободят от акциза на жидкую сталь

Отдельные промышленные предприятия освободят от акциза на жидкую сталь, если они не производят ее для своих нужд. Об этом сообщило Правительство России в cвоем Telegram.

Отмечается, что перечень таких организаций в ближайшее время утвердит Минпромторг. Решение коснется и предприятий, которые ежегодно производят не более 300 тыс. тонн стали улучшенного качества с содержанием минимум 20% легирующих элементов.

Предполагается, что такая мера снизит налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли машиностроения, оборонной и авиационной промышленности.

Напомним, акциз на жидкую сталь в России был введен для металлургической отрасли с 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что Госдума РФ одобрила законопроект, разрешающий выпускать в «Алабуге» жидкую сталь.