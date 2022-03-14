Госдума РФ одобрила законопроект, разрешающий выпускать в «Алабуге» жидкую сталь

Законопроект, расширяющий перечень видов деятельности на территории особых экономических зон, позволит создать в стране более 7 тыс. новых рабочих мест и привлечь в экономику около 2,5 трлн инвестиций. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от Татарстана, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

«Этот законопроект направлен на то, чтобы позволить в особых экономических зонах производить и перерабатывать новые виды продукции – этан, сжиженный углеводородный газ и жидкую сталь. Это то, что попало под акцизы, а общее экономическое правило говорит, что в особых экономических зонах перерабатываться и производиться не могут товары подакцизные, кроме автомобилей и мотоциклов. Этот проект как раз дает возможность в особых экономических зонах это производить, а это более быстрая реализация проектов, и соответственно можно привлечь по нашим оценкам более 2,5 трлн рублей инвестиций ежегодно и создать порядка 7,5 тыс. рабочих мест», – сказал Топилин.

Госдума РФ сегодня приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень видов деятельности, разрешенных на территории особых экономических зон (ОЭЗ). Документ был инициирован Правительством России. Законопроект может расширить виды деятельности зон, расположенных в Татарстане, Ленинградской, Саратовской и Белгородской областях.

В Татарстане нововведение напрямую коснется ОЭЗ «Алабуга», где реализуется инвестиционный проект в сфере сталеплавильного производства. Данный инвестпроект предусматривает создание металлургического комплекса по производству бесшовных труб и сортового проката из нержавеющих марок стали.

Парламентарий добавил, что данный законопроект является антисанкционной мерой, который позволит привлекать инвесторов. «В марте мы этот закон в любом случае примем, и он заработает», – резюмировал Топилин.