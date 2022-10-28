Неизвестный напал на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа

На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Калифорнии было совершено нападение. Ранним утром 28 октября неизвестный проник в ее жилище и ранил супруга Пола. Об этом сообщает агентство Reuters.



«Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Нападавший находится под стражей, мотивы нападения выясняются», — приводятся слова представителей офиса американского спикера.

Спикер палаты представителей от Демократической партии является вторым в очереди на пост Президента США. Выборы запланированы на 2024 год. Действующий глава государства Джо Байден также собирается баллотироваться на второй срок.