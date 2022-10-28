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Ру Тат
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Политика
28 октября 2022  16:27

Неизвестный напал на дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ранил ее мужа

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На дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Калифорнии было совершено нападение. Ранним утром 28 октября неизвестный проник в ее жилище и ранил супруга Пола. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Нападавший находится под стражей, мотивы нападения выясняются», — приводятся слова представителей офиса американского спикера. 

Спикер палаты представителей от Демократической партии является вторым в очереди на пост Президента США. Выборы запланированы на 2024 год. Действующий глава государства Джо Байден также собирается баллотироваться на второй срок.

#политика #США #покушение на убийство
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