За предварительные итоги работы американцы дали Байдену хлесткое прозвище

После заявления действующего президента США Джо Байдена о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году журналист Fox News Дэн Бонджино представил, как будет звучать его предвыборная кампания, и дал ему хлесткое прозвище.

«Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Джо Байден – прим. Т-и) вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово? Инфляция была 1,4% — а сейчас всего 8,4%», — изобразил Бонджино возможную предвыборную речь Байдена.

Журналист также акцентировал внимание на падении показателей образования и, наоборот, росте смертности от передозировок в Штатах во время президентства Байдена.

В связи с чем журналист указал, что нынешний президент США может позиционировать себя в предвыборной гонке только в качестве «короля хаоса».

Кроме того, бывший президент этой страны Дональд Трамп заявил на митинге перед своими сторонниками в Техасе, что может баллотироваться на следующих выборах президента.

«Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова», — заявил Трамп.

Таким образом, есть вероятность, что основное противостояние на выборах 2020 проиграется и в 2024 году.