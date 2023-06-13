Нейрохирург ДРКБ: Этим летом десять детей в день получают травмы на детских площадках

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана этим летом часто попадают дети с травмами головы после посещения обычных детских площадок. Об этом рассказал заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ Владимир Иванов.

«Для нас это как эпидемия – за сутки только к дежурному нейрохирургу обращений порой семь — десять. Из них одного-двух пациентов мы кладем в больницу. И это каждый день», – добавил нейрохирург.

С такими проблемами обращаются родители малышей от двух до пяти лет.

«Детских площадок много построили, это очень хорошо, облагораживают город. Они яркие и цветные. Дети бегут туда. А что делают в это время родители – смотрят в телефон, разговаривают между собой. А ведь это тоже спортивный снаряд, а присмотра никакого. Естественно, происходят падения с горки, лестницы и помимо конечностей страдает и голова», – отметил врач.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

По словам Владимира Иванова, родителей пострадавших детей он спрашивает, как же так получилось, а они даже не задумывались, что их малыш мог получить травмы, играя на детской площадке.

Подробнее о том, как и почему дети получают травмы летом, можно прочитать на «Татар-информ».