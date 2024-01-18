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Ночью ПВО перехватили украинские беспилотники над Московской и Ленинградской областями
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Минувшей ночью ПВО перехватили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
В районе 1.30 системы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Московской области.
Также в это время впервые с начала СВО был перехвачен беспилотник на территории Ленинградской области.
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