Ночью ПВО перехватили украинские беспилотники над Московской и Ленинградской областями

Минувшей ночью ПВО перехватили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

В районе 1.30 системы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Московской области.

Также в это время впервые с начала СВО был перехвачен беспилотник на территории Ленинградской области.