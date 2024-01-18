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Руc Тат
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СВО 18 января 2024 08:32

Ночью ПВО перехватили украинские беспилотники над Московской и Ленинградской областями

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Минувшей ночью ПВО перехватили два украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

В районе 1.30 системы противовоздушной обороны сбили БПЛА в Московской области.

Также в это время впервые с начала СВО был перехвачен беспилотник на территории Ленинградской области.

#спецоперация на Украине
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