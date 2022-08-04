«Нефтехимик» усилился французским защитником Овитю

«Нефтехимик» подписал контракт с французским защитником Йоанном Овитю. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отмечается, что соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2022/23.

В минувшем сезоне француз выступал за ХИФК в чемпионате Финляндии и 53 матчах отметился 9 голами и 22 результативными передачами – (9+22) очка.

Стоит отметить, что в сезоне 2018/2019 Овитю защищал цвета «Сочи». Всего в КХЛ у него 25 игр, 2 гола и 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что товарищеский матч между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в Нижнекамске состоится без зрителей.