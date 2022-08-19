«Нефтехимик» сыграет с «Автомобилистом» на Кубке Президента Казахстана

Сегодня нижнекамский «Нефтехимик» проведет свой третий матч на Кубке Президента Казахстана по хоккею. Матч против «Автомобилиста» из Екатеринбурга пройдет в Нур-Султане в 12:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что в первых двух матчах турнира «волки» потерпели два разгромных поражения: 1:4 от магнитогорскому «Металлурга» и 0:3 от хозяев турнира, «Барыса».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о бюджете и новичках «Нефтехимика».