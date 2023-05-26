«Нефтехимик», СИБУР и власть Газпрома в КХЛ: почему звездные «волки» не едут в «Ак Барс»

Павел Порядин выглядел идеальным вариантом усиления топ-6 «Ак Барса». Молодой по меркам лиги форвард, который только выдал лучший сезон в карьере, а не звездный ветеран на излете карьеры

Фото: hcnh.ru

«Ак Барс» хотел Порядина, но звезда «Нефтехимика» перешла в клуб-середняк «Спартак»

Татарстанское дерби в первом раунде плей-офф показало товар лицом. Павел Порядин выглядел идеальным вариантом усиления топ-6 «Ак Барса». Особенно на фоне отъезда Дмитрия Воронкова в КХЛ. Молодой по меркам лиги форвард, который только выдал лучший сезон в карьере, а не звездный ветеран на излете карьеры. Но в итоге результативный нападающий «волков» оказался в «Спартаке». Хотя известно, что менеджмент казанцев не одно трансферное окно пытался заполучить Порядина.

На самом деле, Порядин мог оказаться и в СКА. По некоторым данным, питерский клуб всерьез рассматривал приобретение игрока, но в команде Ротенберга сделали ставку на более раскрученных звезд. И «отдали» игрока в «Спартак». О связи красно-белых и СКА речь пойдет ниже.

Нижнекамцы же за свою главную звезду получили 22-летнего защитника Артема Серикова и 21-летнего форварда Дмитрия Злодеева. Оба и рядом с Порядиным не стоят по статистике и по уровню хоккейного скилла. Также сообщалось о денежной компенсации.

Тем временем «Нефтехимик» уже давно стал трамплином или некой кузницей талантов для топ-клубов КХЛ. И странно, что татарстанская команда поставляет ярких исполнителей куда угодно, но не в Казань.

Павлом Порядиным вопрос не ограничивается. Ранее один из сильнейших защитников КХЛ Дамир Шарипзянов перебрался из Нижнекамска в омский «Авангард». А Максим Грошев и Марат Хайруллин перешли в СКА.

Геннадий Тимченко буквально спас «Спартак» от финансового коллапса в 2013-м году. С тех пор он неофициально курирует все ключевые телодвижения красно-белых через своего друга Олега Усачева Фото: ska.ru

Треугольник всевластия «Газпрома» в КХЛ

Что общего у московского «Спартака», омского «Авангарда», питерского СКА с нижнекамским «Нефтехимиком»? Тема может показаться странной для хоккейного фаната и привычной для футбольного, где питерский «Зенит» собрал неофициальный пул «фарм-клубов» в РПЛ. Складывается ощущение, что нечто подобное в хоккее начал формировать в КХЛ и хоккейный СКА.

Судите сами, генеральным спонсором «Авангарда» выступает «Газпромнефть», а партнером – «Газпромбанк». А при чем тут «Спартак»? Здесь, скорее всего, дело в фигуре многолетнего президента СКА Геннадия Тимченко, который буквально спас «Спартак» от финансового коллапса в 2013-м году. Есть версия, что с тех пор он неофициально курирует все ключевые телодвижения красно-белых через своего друга Олега Усачева, который занимает пост председателя Наблюдательного совета в ХК «Спартак».

Ранее мы упомянули талантливого Максима Грошева, который ушел из «Нефтехимика» и не смог проявить себя в СКА. Сейчас кажется, что переход Павла Порядина в «Спартак» – это просто скрытая аренда перед переходом в СКА. Впрочем, не исключено, что и этим летом Порядин окажется в Санкт-Петербурге в результате очередной хитроумной трансферной схемы боссов питерского клуба.

Место бывшего председателя совета директоров «Нефтехимика» занял Сергей Быков. Он является в СИБУРе менеджером по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике компании Фото: hcnh.ru

При чем тут дебют СИБУРа в татарстанском спорте?

Остается понять, что связывает «Нефтехимик» с питерским СКА и «Газпромом». СИБУР и ТАИФ в декабре 2021 года заключили соглашение о создании объединенной компании, в результате которого на базе ПАО «СИБУР Холдинг» была создана нефтегазохимическая компания России, которая считается одной из крупнейших в мире. В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФа получили долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50% + 1 акцию АО «ТАИФ».

С тех пор в Татарстане СИБУР потихоньку начал принимать дела в спортивном наследии ТАИФа в Татарстане. Если их деятельность в «Рубине» ограничивается выделением оговоренной спонсорской помощи, то «Нефтехимик» стал первым спортивным клубом Татарстана, куда напрямую вошел СИБУР.

Место бывшего председателя совета директоров «Нефтехимика» Тимура Шигабутдинова занял Сергей Быков. Он является в СИБУРе менеджером по поддержке инвестиционной деятельности и социальной политике компании. То есть «волки» стали напрямую курироваться СИБУРом.

«После сделки я, как представитель СИБУРа, был включен в состав совета директоров ХК «Нефтехимик», и на заседании за меня проголосовали как за председателя. Но давайте сразу расставим точки над «i» — в клубе, как и в любой компании, совет директоров — это орган, представляющий интересы акционеров. И в той конструкции, которую мы считаем правильной, его задача — общий контроль и оценка, а не оперативное управление хоккейным хозяйством или спортивный менеджмент», – заявил Быков после своего назначения.

«Повторюсь, необходимо разграничить понятия контроля и управления. СИБУР оказывает финансовую поддержку «Нефтехимику», а наемные спортивные менеджеры — директор и главный тренер — управляют финансово-хозяйственной деятельностью и спортивными результатами. Трансферная политика, комплектация команды, прочая деятельность клуба — за все это отвечают упомянутые специалисты», – пояснил он.

Подразумевается, что управлением клуба в Нижнекамске занимается менеджмент во главе с гендиректором Игорем Ларионовым Фото: hcnh.ru

Почему «Нефтехимик» вошел в хоккейную орбиту «Газпрома»

Из этих слов подразумевается, что управлением клуба в Нижнекамске занимается менеджмент во главе с гендиректором Игорем Ларионовым. Однако предполагаемое вхождение в «хоккейный пул «Газпрома» – это вопрос скорее стратегического характера и мог быть принят в стенах СИБУРа.

При чем тут вообще СИБУР и «Газпром»? В 1998 году крупнейшим акционером компании стал «Газпром». СИБУР несколько раз пытался стать самостоятельным игроком. Одну из этих попыток в 2001-2002 годах пресек лично Владимир Путин. Президент России предостерег боссов «Газпрома» от потери стратегических активов государства. Но в 2007-м году акции СИБУРа все же перешли от «головной компании» «Газпромбанку». В 2010 году «Газпромбанк» продал 50% акций Леониду Михельсону. А в 2021-м году к нему в качестве акционера добавился – внимание! – Геннадий Тимченко, нынешний президент ХК СКА и спаситель хоккейного «Спартака».

Больше мы не будем утомлять нашего спортивного читателя вопросами высшего бизнеса. Вышеизложенных фактов вполне достаточно, чтобы прийти к выводу, что у «Нефтехимика» и СКА, скажем так, много общего. Как и с московским «Спартаком».

Рафик Якубов после неудачной работы с «Ак Барсом» перешел в систему питерского СКА, где и работал в прошлом сезоне Фото: ak-bars.ru

Рафика Якубова поставили в «Ладу» создавать филиал СКА в Тольятти? Первое усиление клуба – из «Нефтехимика»

Интересно, что к этому треугольнику теперь, похоже, можно добавить и новичка КХЛ – тольяттинскую «Ладу». Волжан возглавил на посту гендиректора Рафик Якубов, который после неудачной работы с «Ак Барсом» перешел в систему питерского СКА, где и работал в прошлом сезоне.

Рафик Якубов, скажем так, не мастер общения со СМИ. За короткое время он успел заверить, что «Лада» не будет фарм-клубом СКА и признаться, что Питер может помочь хоккеистами. Практически взаимоисключающие заявления.. Пока же клуб из Тольятти усиливают качественными игроками, которые в прошлом сезоне защищали цвета «Нефтехимика». Так тольяттинцы уже заключили односторонний контракт на один сезон с защитником Максимом Березиным.

Все новички «Спартака» и «Лады» из нижнекамского «Нефтехимика», похоже, входят в неофициальную «систему СКА». Никто не удивится их последующим переездам в Санкт-Петербург, если хоккеисты проявят себя в Москве. Речь, в первую очередь, о Порядине. Это понятно.

И до появления СИБУРа в татарстанском спорте «Нефтехимик» крайне редко радовал «старшего брата» своими звездами. Хотя в обратном направлении – по маршруту Казань – Нижнекамск они двигались охотно. Теперь же практически невозможно представить, чтобы по-настоящему ценный хоккеист перешел из «Нефтехимика» в «Ак Барс». Правильно ли это? Вопрос риторический. Будут ли приняты меры? Вопрос открытый.