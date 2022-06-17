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Спорт
17 июня 2022  18:45
Дамир Садриев

«Нефтехимик» продлил контракт с главным тренером команды Кириллом Новиковым

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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков продлил контракт с нижнекамской командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт со специалистом рассчитан на год до конца сезона 2022/23. 

Стоит отметить, что вместе с Новиковым в тренерском штабе остаются также старший тренер Юрий Бавыкин, тренер вратарей Дмитрий Лукошкин, тренер Константин Деменко, а также врач Аркадий Михнев.

Напомним, наставник возглавляет черно-зеленую команду с января 2021 года. В минувшем сезоне «Нефтехимик» под руководством Новикова занял восьмое место в турнирной таблице ФНЛ.

Ранее стало известно, что «Нефтехимик» в первом туре нового сезона ФНЛ сыграет на домашнем поле с челнинским КАМАЗом.

#футбол #ФК Нефтехимик #ФНЛ
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