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Спорт
25 июля 2022  12:08

«Нефтехимик» подписал контракт с экс-защитником «Сан Хосе» Кашниковым

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«Нефтехимик» подписал пробный контракт с 19-летним защитником Александром Кашниковым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Стоит отметить, что в 2021 году на драфте НХЛ Кашниковы был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде под общим 199 номером. 

Минувшие два сезона защитник играл за команду «Гатино Олимпикс», выступающей в главной юниорской лиги Квебека. В 81 матче в составе «олимпийцев» Кашников набрал 39 (14+25) очков. 

Ранее также стало известно, что в Россию может вернуться форвард «Миннесоты» Александр Хованов, права на которого остаются за «Ак Барсом».

#ХК Нефтехимик #хоккей #кхл #НХЛ
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