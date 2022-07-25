«Нефтехимик» подписал контракт с экс-защитником «Сан Хосе» Кашниковым

«Нефтехимик» подписал пробный контракт с 19-летним защитником Александром Кашниковым. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Стоит отметить, что в 2021 году на драфте НХЛ Кашниковы был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в седьмом раунде под общим 199 номером.

Минувшие два сезона защитник играл за команду «Гатино Олимпикс», выступающей в главной юниорской лиги Квебека. В 81 матче в составе «олимпийцев» Кашников набрал 39 (14+25) очков.

Ранее также стало известно, что в Россию может вернуться форвард «Миннесоты» Александр Хованов, права на которого остаются за «Ак Барсом».