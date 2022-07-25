Форвард «Миннесоты» Хованов может вернуться в КХЛ: права на игрока принадлежат «Ак Барсу»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлдз» Александр Хованов близок к возвращению в Россию. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 22-летний форвард, помещенный «Миннесотой» на драфт отказов с целью расторгнуть контракт, рассматривает вариант возвращения в Россию. Стоит отметить, что права на игрока принадлежат «Ак Барсу».

Напомним, Хованов является выпускником хоккейной школы «Ак Барса».

В минувшем сезоне форвард набрал 5 (1+4) очков в 22 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Айову Уайлд».