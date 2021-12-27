«Нефтехимик» победно завершил выезд на Дальний Восток

Нижнекамский «Нефтехимик» сегодня завершил дальневосточный выезд. В повторном матче во Владивостоке нижнекамцы со счетом 4:2 обыграли «Адмирал», решив судьбу встречи в начале третьего периода, забив дважды за полторы минуты.

Напомним, что позавчера татарстанцы по буллитам проиграли «Адмиралу», однако заработав за четырехматчевый выезд семь очков из восьми возможных, все же смогли вернуться в зону плей-офф.

Сегодня гости удачно начали, реализовав первое же удаление в рядах «Адмирала». Дэн Секстон бросил с кистей с правого фланга, а Евгений Митякин вовремя подсуетился на пятачке. Но активность дальневосточников была вознаграждена на последней минуте первого периода, когда на выходе за своими воротами грубо ошибся финский голкипер гостей Франс Туохимаа. Дмитрию Саюстову осталось только протолкнуть шайбу с линии ворот в сетку, 1:1.

Во втором периоде гости, взвинтив темп, быстро захватили инициативу в свои руки. Но два подряд удаления помешали нижнекамцам материализовать свой игровой перевес. Более того, на 105 секунд «Нефтехимик» остался втроем против полной пятерки «Адмирала». И хозяева такого роскошного шанса не упустили, Вячеслав Ушенин первым оказался на добивании, 2:1. Однако всего через две с половиной минуты гости восстановили статус-кво благодаря точному броску с пятачка Вячеслава Лещенко, 2:2. Новичок «Нефтехимика» стал их джокером — за четыре матча в команде он забил уже четыре шайбы.

Дебют третьего периода стал холодным душем для «Адмирала», пропустившего за полторы минуты две шайбы. Сначала Михаил Сидоров отменным кистевым броском во второй раз реализовал численное преимущество, 2:3. А потом лучший снайпер «Нефтехимика» Марат Хайруллин выскочил к чужим воротам, бросил и сам же успел на добивание, 2:4. Семнадцатый гол Марата в турнире. В оставшееся время гости спокойно довели игру до победного конца, простив хозяев и не реализовав удаление в формате «пять на три». Но и хозяева, играя в концовке вшестером, ничего не добились.

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). Шайбы забросили Саюстов (20), В. Ушенин (36) — Митякин (7), Лещенко (38), Сидоров (43), Хайруллин (45). Штраф: 8-6.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров-Клок, Хайруллин-Митякин-Порядин; Воробьев-Кнот, Шафигуллин-Е. Попов-Бикмуллин; Севостьянов-Березин, Секстон-Галимов-Лещенко; Шутов, Купцов-Чивилев-Артюхин.

После 43 матчей в активе нижнекамцев стало 44 очка, седьмое место. Послезавтра «Нефтехимик» сыграет в Новосибирске с «Сибирью».